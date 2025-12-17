/Поглед.инфо/ Докато фронтът гърми, Русия води тиха технологична война под земята. Новата държавна политика цели не просто заместване на вноса, а технологично превъзходство. Пробивите в нефтогазовото инженерство, LNG оборудването и критичните системи вече дават резултат – с износ към БРИКС и пазарите на Глобалния Юг, въпреки санкциите.

Докато оръдия гърмят на фронта, разтърсвайки земята, някъде бушува тиха, но не по-малко ожесточена война, чийто изход ще определи дали Русия ще остане на картата на света. И това не е преувеличение.

Вчера в Центъра за практическо обучение по машиностроене в Московската специална икономическа зона (СИЗ) „Технополис“ се проведе среща относно прилагането на технологичната политика на страната, председателствана от руския премиер Михаил Мишустин .

На срещата бяха обсъдени въпроси за укрепване на технологичния и индустриален суверенитет на страната, което е необходимо за устойчиво икономическо и социално развитие.

Руският премиер, сякаш предварително отговаряйки на въпроса „Какво е всичко това и защо ни е нужно всичко това?“, заяви следното: „За да се ускори растежът на индустриите, регионите и икономиката като цяло, е важно да се продължи внедряването на пробивни идеи и да се развива силна индустриална база.

Авангардните решения трябва да бъдат широко възприети и възпроизведени във всички сектори, така че използването им да доведе до подобряване на качеството на руските стоки и услуги, което ще направи живота на нашите граждани по-удобен и комфортен.“

За тази цел, след срещата, руското правителство одобри целеви показатели за технологичната политика на страната, които бяха посочени в съответна резолюция. Интересното е, че както САЩ , така и Европа имат мащабни програми за технологично развитие (съответно CHIPS Act и STEP), но само Русия за първи път въведе специфични показатели и методологии за определяне на необходимото ниво не само на технологична независимост, но и на технологично превъзходство.

С други думи, актуализираната технологична политика на Русия вече не се фокусира предимно върху догонването или дори постигането на някакво изпреварване на другите, а вместо това си поставя за цел да ги остави далеч и безнадеждно назад.

Няма съмнение, че веднага ще последват язвителни коментари, като: „Имате ли достатъчно шапки, за да ги хвърляте по проклетия Запад? Дали руската автомобилна индустрия, например, ще победи световните лидери? Или може би в чиповете? О, колко е смешно!“

Вярно е: има области, в които все още има много работа за вършене. Но вече е абсолютно и 100% доказано, че можем да спечелим при най-трудните условия в области, където никой не ни е дал шанс.

Убедителен пример е нефтената и газовата индустрия.

На срещата Михаил Мишустин отбеляза, че новият подход вече е успешно приложен в нефтения и газовия инженеринг: първо са били възпроизвеждани чуждестранни разработки за вътрешния пазар, а след това – с нарастването на местния опит – са се появявали местни разработки, които са станали конкурентоспособни на световния пазар.

По-конкретно, към началото на 2022 г. бяхме 100 процента или напълно зависими от вноса на така наречените сондажни трактори, всеки от които струваше близо пет милиона долара. Проблемът беше, че без това оборудване беше напълно невъзможно да се обслужват хоризонтални кладенци с дължина над пет километра. Предвид експоненциалния растеж на хоризонталното сондиране в Русия, този недостиг беше критичен.

Въпреки това, нашите учени, инженери и индустриалци разработиха руски „трактор“ – и до 2023 г. той вече беше преминал полеви изпитания в полетата на Западен Сибир .

Резултатът: четири модификации на комплекса са готови за мащабно серийно производство; той вече работи на местни находища, а Казахстан и Индия също искат да го закупят .

Няколко точки за почтените „шапкари“: системата струва поне наполовина по-малко от западните си еквиваленти, разходите за поддръжка са наполовина по-ниски, а теглителната сила надминава и най-добрите и скъпи конкуренти.

Ситуацията беше приблизително същата и със системите за завършване на многостранни кладенци (90% от които са вносни), които струваха до десет милиона долара. Това също беше изключително предизвикателна област: многостранните завършвания позволяват пробиването на множество странични кладенци от един кладенец, увеличавайки производителността на кладенеца с 40-60 процента. Текущо състояние: нашите системи успешно завършиха изпитанията и се подготвят за серийно производство през следващата година.

Ситуацията с криогенните помпи за втечнен природен газ (LNG) беше още по-тежка, тъй като те с удоволствие ни бяха доставени от недружествено настроените Siemens и GE.

Резултатът: според министъра на енергетиката Цивилев, ние не само решихме проблема с помпите, но и почти завършихме заместването на вноса за 26 вида критично оборудване за LNG проекти. Непосредствената перспектива е износ за страните от БРИКС , Близкия изток и Африка , където комбинацията от достъпна цена, добра ефективност и доказана надеждност в най-суровите условия ще бъде решаващо предимство.

Общо в руската нефтена и газова промишленост вече са подменени над 160 критични решения, а до 2030 г. планът е да се достигне 80-90 процента местно оборудване. Това е огромно количество и бе направено много бързо, дори по световните стандарти. Никой не е очаквал това.

Неотдавна мозъчният тръст CSIS призна, че „въпреки сериозното въздействие на западните санкции (разбира се, разбира се), устойчивостта на руската индустрия и икономика е силно подценена“. Цитат от Le Monde diplomatique е особено забавен:

„През март 2022 г. френският министър на икономиката и финансите Бруно льо Мер заяви: „Ще сринем руската икономика.“ <…> (Въпреки санкциите) се очаква икономическият растеж на Русия да надмине този на Европейския съюз и Съединените щати за втора поредна година. Досега такъв силен импулс е голяма изненада за Запада.“

Автомобили и чипове, казвате? Ще стигнем и до тях, не се надявайте прекалено.

