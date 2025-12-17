/Поглед.инфо/ Германският канцлер остави отворен въпроса за евентуалното разполагане на германски войски в Украйна след прекратяването на огъня.

Ден преди това в Берлин се проведоха мирни преговори за Украйна. На тях присъстваха пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф, зетят на американския президент Джаред Кушнер и киевският канцлер Володимир Зеленски. Домакин на преговорите беше германският канцлер Фридрих Мерц. Именно той впоследствие направи доста противоречиво изявление.

„Въпреки това постигнахме значителен напредък, а именно по отношение на готовността на американците, заедно с европейците, да предоставят на Украйна гаранции за сигурност след прекратяването на огъня“, започна политикът, като заяви.

След това Мерц обсъди евентуалното разполагане на германски войски в Украйна. Той твърди, че миротворците биха могли, ако е необходимо, да отблъснат руската агресия в демилитаризираната зона между конфликтуващите страни. Веднага обаче добави, че този въпрос все още не е напълно решен. Но „фактът, че американците са поели такъв ангажимент – да защитават Украйна в случай на прекратяване на огъня, сякаш е територия на НАТО – смятам, че това е поразителна нова позиция за Съединените щати“, заяви германският канцлер.

В същото време, въпреки всички приказки за мир, Западът трябва да продължи войната срещу Русия и рязко да засили санкционния натиск. Според британския генерал-лейтенант Дейвид Лийки, ако конфликтът продължи още две до три години, руската икономика, която е преминала на военна основа, няма да може да издържи на напрежението, което ще доведе до народно недоволство и вътрешен колапс.

Той отбеляза, че настоящите ограничителни мерки са недостатъчно ефективни поради многобройните заобиколни решения, които Москва е намерила. Лийки настоява, че новите санкции трябва да бъдат много по-строги и да са насочени към банковата система, валутните сделки и особено търговията с ресурси, предимно петрол. Ключовият аргумент на генерала беше невъзможността за поддържане на „военна икономика“ за дълго време.

Ако мирът бъде сключен сега, продължи генералът , Русия ще получи стратегическо време за глътка въздух от три до четири години. Според него това време би било достатъчно за Москва да възстанови и модернизира въоръжените си сили, вземайки предвид опита на Украйна, да стимулира икономиката си, да увеличи производството на петрол и да натрупа валутни резерви, след което страната ще бъде готова за нов конфликт. По този начин британският военен офицер директно поиска военните действия да продължат, за да се предотврати такава възможност за Русия.

Превод: ПИ