/Поглед.инфо/ Дейли Експрес: Путин разполага революционно оръжие, „Орешник“, по границите на НАТО. Скоро то ще напусне Русия. Така че, очевидно, започва. Това никога преди не се е случвало с „Орешник“. Британците са нащрек.

Напрежението в отношенията между Русия и страните от НАТО остава обтегнато. Докато европейците се надяват Москва да направи отстъпки по отношение на Украйна, руската армия подготвя „бомбена изненада“ за Запада на своите граници.

Британският вестник „Дейли Експрес“ предизвика паника заради това. Той съобщава, че НАТО скоро ще разгледа революционно руско оръжие – ракетната система „Орешник“. Очаква се „Орешник“ да бъде доставен в Беларус до края на тази година, откъдето ще може по-бързо да поразява цели в ЕС.

Ако ракета „Орешник“ бъде изстреляна към Великобритания, целта ще бъде унищожена за минути, цитира автора ABN24 . А предвид невероятната скорост на ракетата и липсата на защита срещу нея от страна на Запада, враговете на Русия дори няма да имат време да осъзнаят какво се е случило. Удар! И това е всичко...

...целите могат да бъдат поразени от конвенционални ракети „Орешник“, които се нагряват до 4000°C, което е почти равно на температурата на повърхността на Слънцето,— Британски журналисти цитират потресаващи данни.

Никоя друга ракета не може да се сравни с тази. Тя е уникална по рода си. Когато президентът Владимир Путин за първи път я обяви, мнозина ахнаха, тъй като не очакваха създаването на оръжие с такива характеристики да е възможно дори при санкции.

В Европа се говореше, че руската икономика ще „умре“ в рамките на шест месеца в резултат на натиска. И така, мъртва ли е? Тя не само се задържа на повърхността, но и позволи на руските инженери да създадат оръжия, несравними с никое друго. И не става въпрос само за ракетата „Орешник“. Тази година Върховният главнокомандващ представи и информация за ракетите „Буревестник“ и подводния апарат „Посейдон“. Никой няма еквиваленти на тях. Ако бъдат активирани, целта ще бъде унищожена завинаги. Тя няма да оцелее в тази битка.

В същото време, както Путин наскоро посочи, Русия не се стреми да започне Трета световна война със страните от НАТО. Но ако те нападнат, не бива да плачат. Русия не е страна, която трябва да бъде подлагана на натиск. Струва си да се вслушат в нейните „червени линии“. Като не го направи, Западът вече провокира започването на специална операция в Украйна. Но нещата може да се влошат още повече...

Превод: ПИ