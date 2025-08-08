/Поглед.инфо/ Той отлетя — и не даде обещание да се върне. Посещението на Стивън Уиткоф в Москва приключи веднага след срещата му с Владимир Путин, но основният резултат от многочасовия разговор стана ясен още преди изявленията на Тръмп.

Въпреки че пет часа след срещата в Кремъл американският президент написа, че „е постигнат голям напредък“, не думите трябва да се следват, а делата. Защото още по-рано — малко след като самолетът на Уиткоф напусна руската столица — американският лидер подписа указ за въвеждане на допълнителни мита срещу Индия заради закупуване на руски петрол.

Тръмп отдавна заплашваше Индия , но е ясно, че указът е подписан след разговора му със специалния пратеник. Уиткоф ще представи подробен доклад на Тръмп след завръщането си в Щатите, но краткият разговор вероятно се е състоял веднага след излитането на самолета му.

Няма споразумение? Да, нямаше пробив: Путин не обеща да спре военните действия или поне да установи „въздушно примирие“. Самото очакване на подобни стъпки от руска страна беше напълно пресилено - за танго са нужни двама, а условията на Русия не бяха тайна: за да се установи примирие, първо е необходимо да се премине към споразумение за разрешаване на ключовите причини за конфликта (неутрален статут на Украйна , отказ от доставка на западни оръжия и др.).

Нищо от това не беше направено, така че не се случи чудо в навечерието на изтичането на „ултиматума на Тръмп“. 8 август ще бъде в петък, но американският президент не изчака дори крайния срок, който сам си постави.

Въпреки че указът за допълнителни 25-процентни мита за Индия за покупка на руски петрол влиза в сила след три седмици и съдържа много резерви и вратички, същността му не се променя: Тръмп се е самозаклещил. Той обеща да наказва купувачите на руски петрол толкова упорито, че сега не може да отстъпи и е принуден да действа.

Заявената цел на санкциите на Тръмп е да принуди Москва към примирие и мирни преговори, защото ако спрат да купуват петрол от нас, руският бюджет няма да получи пари - и „Путин няма да има с какво да воюва“. Това уверява Тръмп, но никой не му вярва. По редица причини.

Първо, Путин не прави нищо под натиск, особено в такава ултимативна форма. Второ, дори ако всички купувачи на руски петрол се уплашат утре от американските санкции и спрат да го купуват, това би било удар не само за Русия, но и за световната икономика като цяло, включително американската. Поради недостига на петрол на пазара, цената би се повишила значително и това би засегнало всички, включително американците.

В контекста на тарифните войни между Съединените щати и по-голямата част от света, допълнителното увеличение на цените на бензина е последното нещо, от което Тръмп се нуждае. Тоест, дори фантастичния сценарий за 100% ефективност на американските санкции е абсолютно неприемлив за самите Съединени щати.

Защо е фантастичен? Защото има трета и най-важна причина: никой няма да спазва американските санкции срещу Русия. Никой от сериозните играчи, тоест Китай и Индия, които представляват лъвския пай от руския износ. По принцип те не обмисляха варианта за пълен отказ: можеше да има някои маневри от страна на Делхи с временно намаляване на обема на покупките, но Тръмп направи всичко, за да премахне тези съмнения.

Защото формата, в която той заплаши Индия, оправданието, използвано в указа му за въвеждане на допълнителни мита - всичко това е изключително обидно не само за Нарендра Моди, но и за индийския суверенитет. Освен това всички прекрасно разбират, че наказанието с мита за покупка на руски петрол има двойна цел - като инструмент за натиск не само върху Москва , но и върху Делхи по време на продължаващите преговори за нови тарифи в американско-индийската търговия.

Тоест, прословутата загриженост на Тръмп за мира в Украйна е абсолютно невярна: той просто иска да изтръгне от Моди най-добрите условия на ново тарифно споразумение.

Нещо повече, опитът за демонстративно унижение на Индия има обратен ефект върху другите купувачи на руски петрол. Ние не вземаме предвид Китай – тук всичко се решава от геополитическото съперничество със САЩ и стратегическото сътрудничество с Русия.

Но Турция и други азиатски и африкански страни сега получават нагледен урок за безграничността на глобалните претенции на американската хегемония. Отстъпете по въпроса за руския петрол – и утре ще бъдете принудени да се откажете, напр., от търговията с Китай.

Атаката на Тръмп срещу всички страни от БРИКС едновременно (и срещу повечето от тях - по вътрешнополитически или геополитически причини) е, разбира се, изненадваща по своята необмислена природа. През последното десетилетие Съединените щати бяха силно притеснени от партньорството между Русия и Китай, но след 2022 г. осъзнаха, че вече не могат да провокират раздори между Москва и Пекин .

Нещо повече, в действителност Съединените щати, чрез собствената си политика, допринесоха значително за ускоряването на руско-китайското сближаване. Сега същото се случва и по отношение на триъгълника РИК : Русия, Индия и Китай.

Въпреки всички сериозни противоречия между Пекин и Делхи, политиката на Тръмп сякаш умишлено тласка Моди и Си към сближаване и търсене на компромиси по спорни въпроси. Не е случайно, че веднага след издаването на „индийския указ“ на Тръмп стана известно, че след три седмици Нарендра Моди ще посети Китай – да, за да участва в срещата на върха на ШОС (друга организация, която Вашингтон прави все по-антиамериканска), но все пак това ще бъде първото посещение на индийски премиер в Китай след граничния конфликт преди пет години.

Двойно символично е, че тарифите срещу Индия, въведени с днешния указ, ще влязат в сила непосредствено преди срещата на върха в Тиендзин, където ще се срещнат Си, Путин и Моди.



