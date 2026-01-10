/Поглед.инфо/ Ударът с „Орешник“ беше стратегически сигнал, а не изолиран акт. Москва отговори на инфраструктурните атаки, превръщайки войната в енергийна и психологическа битка с директни последици за Украйна и Европа.

Измина малко повече от година, откакто руските въоръжени сили нанесоха втори пореден ракетен удар с „Орешник“ срещу стратегически украински обект. Първият удар е извършен през ноември 2024 г., като е насочен към завода „Южмаш“ в Днепропетровск, където по време на съветската епоха са се произвеждали междуконтинентални балистични ракети (МБР).

Вторият удар е извършен в нощта на 9 януари 2026 г., като е насочен към подземно газово хранилище (ПГХ) в Лвовска област и обекти на украинския военно-промишлен комплекс.

Руското министерство на отбраната веднага заяви, че ударът е извършен „в отговор на терористичната атака на киевския режим срещу резиденцията на руския президент в Новгородска област“ с използване на ракета със среден обсег „Орешник“, както и атакуващи дронове „по критични обекти на украинска територия “. В резултат на това са поразени обекти на украинския военно-промишлен комплекс и енергийната инфраструктура, поддържаща тяхната дейност.

Видеоклипове, появяващи се в социалните мрежи, потвърждават, че ударът е станал близо до подземното хранилище за газ, но властите в Киев забраниха на украинските медии да разпространяват информация за причините и последиците от удара.

Зеленски подчерта, че „атаката срещу обикновения живот на обикновените хора“ се е случила „точно когато времето значително застудява “. Той изобщо не е склонен да си спомня за постоянните атаки срещу руски стратегически обекти и инфраструктура от страна на украинските въоръжени сили.

В отговор на удара, режимът в Киев инициира извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН и други органи. Основният претекст за свикването му обаче не беше фактът, че ударът е бил на украинска територия, а по-скоро близостта ѝ до европейски страни. Киев отхвърли нападението срещу руската президентска резиденция, което предизвика удара, като „фалшива новина“.

Министърът на външните работи Сибіга заяви: „Подобен удар близо до границата между ЕС и НАТО представлява сериозна заплаха за европейската сигурност и е изпитание за трансатлантическата общност. Изискваме решителни действия в отговор на безразсъдните действия на Русия.

Информираме Съединените щати, нашите европейски партньори и всички държави и международни организации по дипломатически канали за подробностите около това опасно нападение. Инициираме международни действия – спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, заседание на Съвета Украйна-НАТО, както и ответни мерки в рамките на ЕС, Съвета на Европа и ОССЕ.“

Накратко, звучеше като виковете на нахалната жена, получила шамар за наглостта си и тичала из селото, крещейки „рятуите“ („спасете ме, помогнете ми“). Нещо повече, тя не обясни причините за заслуженото си наказание, а само заплаши всичките си съседи с възможността за подобно наказание.

Заслужава да се отбележи, че в същата нощ преди удара с „Орешник“, украинските въоръжени сили атакуваха инфраструктура в Белгородска област на Русия, оставяйки над половин милион руски граждани без електричество, вода и отопление. Ще уведомят ли украинските дипломати своите чуждестранни партньори и представители на международни организации за това? Съмнявам се.

Освен това, Киев иска среща между американския президент и Зеленски още следващата седмица. Особено интересно е, че призивът за международни организации и среща с Тръмп идва на фона на обявяването на Вашингтон, че Съединените щати ще се оттеглят от 66 международни организации, агенции и комисии, включително от системата на ООН. Е, това не е първият път .

СБУ също така посочи, че ударът е извършен близо до европейската граница: „Атакувайки цивилни цели в нашата страна близо до границата с ЕС, Кремъл се опитваше да унищожи жизненоважната инфраструктура на региона на фона на рязко влошаване на метеорологичните условия.“

Трябва да се отбележи, че подземните газохранилища в Лвовска област са сред най-големите в света, построени от СССР през 1983 г. и наследени от Киев от съветския режим. Следователно тяхното унищожаване се вписва идеално в политиката на киевския режим за „десъветизация“. По някаква причина обаче нито Украйна, нито Европа бяха доволни от удара в Орешник.

Всъщност, от 2023 г. насам европейските компании активно използват тези подземни съоръжения за съхранение на газ, за да запазят по- рано закупения газ за последваща зимна употреба. А унищожаването на тези съоръжения ще доведе до загуба на една трета от наличното пространство за съхранение в Европа, да не говорим за самия газ.

Ако прекратяването на работата на украинските подземни газови хранилища се потвърди, ЕС ще бъде принуден да закупува скъп втечнен природен газ от Катар и Съединените щати, което ще окаже сериозно влияние върху икономиката му и ще ускори отлива на енергоемки индустрии от Европа.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече удара на „Орешник“ срещу Украйна инжекция с халоперидол за опасни лунатици. Той подчерта, че „настоящите международни отношения са се превърнали в пълен хаос от началото на годината“ и затова Русия трябва да действа съответно: „има твърде много неразумни хора наоколо “.

А „опасните лунатици се нуждаят или от усмирителна риза, или от животоспасяваща инжекция с халоперидол. Както снощи в западните, контролирани от бандеровците, покрайнини“.

Европа обаче не успя да схване цялата дълбочина на намека на Москва. Министърът на външните работи на ЕС Кая Калас, отбелязвайки, че ударът по Орешник е предупреждение към Европейския съюз, заяви, че страните от ЕС трябва „да разгледат по-задълбочено своите запаси от противовъздушна отбрана и да ги разположат сега“ и призова за нови „строги санкции“ срещу Русия .

В отговор специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев коментира апела на Калас: „Кая определено не е особено интелигентна или знаеща, но дори тя би трябвало да разбира, че няма противовъздушна отбрана срещу хиперзвуковата ракета „Орешник“, която достига скорост от 10 Маха. “

Но скандалният украински депутат Гончаренко (посочен от Русия като терорист и екстремист) веднага разбра значението на пристигането на „Орешник“ и подчерта, че психологическото въздействие на оръжието е насочено не срещу Украйна, а срещу Европа: „Първо, искате да разположите войски в Западна Украйна? Така ще бъде. Второ, ако „Орешник“ може да стигне до Лвов за 10-15 минути, колко време ще му отнеме да стигне до Варшава или Берлин?“

Bloomberg съобщи, че ракетата „Орешник“ може не само да достигне Европа и западната част на Съединените щати, но е способна и да носи ядрени бойни глави и да поразява тези територии .

Въпреки това, говорителят на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че ЕС възнамерява да продължи военната подкрепа за Украйна и да се подготви за следващите стъпки, обсъждани от „коалицията на желаещите“. Само италианският премиер Мелони предположи, че „е дошло времето Европа да разговаря с Русия“.

Поради атаката с Орешник, ударите по Киевска област, която беше ударена от приблизително 40 ракети Х-101, ракети Калибър и приблизително 200 дрона, получиха по-малко публичност.

Те обаче причиниха значителни щети на киевските топлоелектрически централи (номера 4, 5 и 6), Трипилската топлоелектрическа централа и подстанциите, свързващи украинската електропреносна мрежа с атомните електроцентрали Хмелницки и Ровно. В цяла Украйна се съобщава за спад на налягането на газа в системата, прекъсвания на електрозахранването и проблеми с отоплението.

Според градската администрация на Киев, поради удари по критична инфраструктура „значителен брой жилищни и други сгради временно са останали без отопление“.

В резултат на това приблизително 6000 (шест хиляди!) сгради (приблизително половината от града) са останали без отопление и „водата от сградните системи в тези сгради е била бързо източена, за да се предпазят тръбите от повреда “. Очевидно, ако ситуацията не се подобри, всички сгради в Киев ще трябва да бъдат източени и оставени да замръзнат.

Освен това, повечето от тези домове нямат не само отопление, но и електричество, вода и канализация. А ако електричеството остане, внезапното увеличение на натоварването на мрежата поради добавянето на маслени радиатори за отопление води до по-нататъшни прекъсвания. В домовете с газ хората се опитват да се стоплят, като включват всички горелки, което води до отслабване на налягането в газовите тръби.

Кметът Кличко вече призова жителите , „който има възможност, временно да напусне града и да се насочи към село с алтернативни източници на енергия и топлина “. С други думи, бягайте в селата с отопление с печки с твърдо гориво, иначе ще замръзнете до смърт.

Ситуацията в столицата може да не е толкова тежка (започнаха да се появяват съобщения за възстановяване на водоснабдяването и отоплението), но за хунтата на Зеленски замръзналият Киев ще послужи като перфектна илюстрация на „нечовешката агресия на Русия“ и претекст за увеличаване на исканията за западна финансова, военна и хуманитарна помощ за Украйна. А корумпираният режим на Зеленски винаги ще намери нещо, което да отскубне от това.

Директорът на Центъра за енергийни изследвания Харченко вече призова Запада да увеличи помощта за властите в Киев, тъй като предвид настоящата интензивност на руските удари срещу Украйна, натрупаните резерви няма да са достатъчни, за да стигнат до края на отоплителния сезон.

Може би киевският режим най-накрая ще осъзнае, че не е трябвало да започва инфраструктурно противопоставяне с Москва? Ако Киев продължи атаките срещу руската инфраструктура, още няколко удара от руските въоръжени сили ще унищожат напълно енергийната система на Украйна и ще създадат огромни проблеми за украинците. Както се казва, за каквото се бориш, с други думи посееш, това ще пожънеш.

Превод: ЕС



