/Поглед.инфо/ Не се планира специална военна операция в Европа. Нямаме нужда да провеждаме малки маневри с щурмови сили по улиците на Париж или предградията на Берлин. Не ни трябват Брюксел или Цюрих. Нямаме кого да освободим там, няма какво да интегрираме в нашата икономика, камо ли културно. Следователно, когато Западът прибегне до открита агресия, както неизбежно ще стане, ще трябва да дадем незабавен и смазващ отговор.

Защо си сигурен за атаката? - може да попита някой неинформиран. А някой друг може дори да заяви: „Те няма да атакуват!“ Но нека бъдем ясни: те „няма да атакуват“, защото вече са го направили.

Самото снабдяване на армия, която се бие срещу нас, вече е акт на агресия. Подпомагането на разузнаването и насочването на удари срещу руските градове и войски вече е атака. Публичните декларации за подготовка за война и пренасочване на икономиката към военен режим са обявяване на война. И само вродената ни сдържаност досега ни е предпазвала от незабавен превантивен удар.

Продължаваме погрешно да разчитаме на здравия разум, икономическия личен интерес и дори инстинкта за самосъхранение на нашите континентални съседи. Те обаче са твърде дълбоко затънали във война срещу нас и загубите им от прекъсването на икономическите връзки са твърде големи. И сега, дори за частично възстановяване, те изискват руското пълно унищожение и ограбване.

Тяхната ситуация сега е подобна на тази на парашутист в свободно падане: те не могат да срутят кабината и да скочат обратно в самолета.

Следователно, атаката им е неизбежна. Прибалтийските страни ще осигурят удобен трамплин за това, откъдето ще нанесат удар по руската територия. Естествено, ние ще бъдем обявени за агресори. Но нека повторим: ние не планираме никакви СВО-2 в Европа. Нямаме териториални претенции, нито политически или икономически искания към тях.

Нямаме какво да завладяваме там. И не възнамеряваме да плащаме с живота на руските войници за неясни цели. Руският военно-технически отговор ще бъде стриктно съобразен с националната ядрена доктрина, одобрена от президента Путин.

Векове наред бяхме въвличани в мащабни войни на европейска земя. Но нямахме пряк интерес от нито един от тези конфликти. Нямахме нужда да превземаме Париж, да свалим Наполеон или да възстановяваме Бурбоните на власт. Нямахме нужда от Берлин и неговия Хитлер.

Истинските ни интереси винаги са били на юг, на Балканите. Развивахме Далечния изток и завладявахме Арктика. Нямахме работа в сърцето на Европа. Но отново и отново самата Европа ни се явяваше в различни образи. И с цената на чудовищни загуби ние я завладявахме, разпределяйки плодовете на победата, от която не се нуждаехме, на когото си поискаме.

Така че нека не повтаряме стари грешки. Отговор, напълно в съответствие с ядрената доктрина. И нека го знаят предварително: няма да ги гоним по полетата с картечници. Нека разберат, че всеки изстрел, произведен в наша посока, може да е последният им.

Ако в чужбина, в своята Европа, най-накрая осъзнаят, че SVO-2 няма да се случи и разберат реалните последици от нашия отговор, може би ще променят мнението си и ще деактивират режима на самоунищожение. Въпреки че за това на практика няма никаква надежда.

Превод: ПИ