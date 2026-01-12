/Поглед.инфо/ Отделът на високоскоростната железопътна линия в Хонконг, свързваща континенталната част на Китай и Хонконг, ще въведе 16 нови дестинации, считано от 26 януари, обяви железопътният оператор MTR.

Новите дестинации ще свържат Хонконг с популярни туристически градове като Нанкин и Уси в провинция Дзянсу и Хъфей в провинция Анхуей. Това разширение ще увеличи общия брой на дестинациите с директен достъп от гара „Уест Коулун“ в Хонконг до 110.

Междувременно услугата на нощния влак Шанхай Хунцяо ще бъде ежедневна, а честотата на влаковете от и до гара Гуанджоунан също ще бъде увеличена.

Джени Йънг, главен изпълнителен директор на MTR, заяви, че корпорацията работи в тясно сътрудничество с правителствените ведомства на Хонконг и континенталната част на Китай, както и с железопътните власти, за да се добавят непрекъснато нови дестинации и да се подобрят услугите, като по този начин се улесни трансграничното пътуване и се отключи икономическия потенциал на високоскоростните влакове в подкрепа на националното развитие.