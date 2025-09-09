/Поглед.инфо/ На 8 септември Държавният морски информационен център и Китайската асоциация за изследване на морското развитие публикуваха „Доклад за индекса на морското развитие на Китай през 2025 г.“

Използвайки данните от 2015 г. като база, индексът на морско развитие на Китай вече регистрира стойност от 129,7, което е ръст от 2,9% в сравнение с миналата година. Морското развитие се стабилизира, а качеството му се повишава.

Данните от доклада показват, че морската икономика на страната се развива силно, а способността за осигуряване на препитание на хората продължава да се подобрява. Непрекъснато се повишава ефективността на научно-технологическите иновации и се подобрява екологичната среда. Откриването на нови ресурси и тяхната експлоатация също показват стабилно развитие. Постигнати са нови резултати по отварянето към света на високо равнище, а същевременно и стабилно се повишава нивото на комплексното управление в морската област.