/Поглед.инфо/ Археолози обявиха забележителна находка на над 3 000 години в гробищата на царската зона на селището Ин в централната провинция Хънан. Открити са останки от голямо разнообразие от диви животни, което подсказва, че аристокрацията по времето на династията Шан може да е създала ранна форма на собствена дива зоологическа колекция.

В 19 средни и малки ями са намерени кости от водни биволи, елени, вълци, тигри, лешояди, диви прасета, таралежи и поне пет вида птици, включително лебеди и жерави. Специалистите смятат, че те вероятно не са просто случайни трофеи от лов, а са били отглеждани в територии или в частни зоологически паркове, поддържани от висшата аристокрация.

Открити са и бронзови камбани, прикрепени към някои животни, което подсказва сложна система за развъждане, контрол и управление на дивеча в периода на ранната китайска цивилизация. Това откритие хвърля нова светлина върху социалните и културни практики на древните елити в Китай.