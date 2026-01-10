/Поглед.инфо/ Телевизионният документален филм „Нито крачка назад“, продуциран съвместно от Отдела за публичност на Комисията на ЦК на ККП за проверка на партийната дисциплина, Националния надзорен комитет и КМГ, ще бъде излъчен по каналите на Китайската медийна група от 11 до 14 януари, както и по новите медийни платформи на CCTV News.

Борбата с корупцията е задълбочена част от модерното развитие. През новата ера ЦК на ККП, начело със Си Дзинпин, регистрира сериозни резултати в управлението на партията и борбата с корупцията. Подобряването на системата е от ключово значение за бъдещето на страната. Документалният филм ясно показва как дисциплинарните инспекционни и надзорни органи последователно поддържат курс към напредък, отстояват ориентация към хората и непрекъснато укрепват доверието към партията, почтеността и борбата с корупцията.