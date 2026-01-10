/Поглед.инфо/ По време на посещението си в Китай премиерът на Ирландия Михол Мартин даде ексклузивното интервю за Китайската медийна група, в което коментира двустранните отношения между неговата страна и Китай, както и други общи актуални въпроси.

Той заяви, че Ирландия неотменно подкрепя принципа за „един Китай“ и ще поддържа тази позиция и в бъдеще. „Както в миналото, така и сега ясно спазваме тази политика и ще я продължим и занапред“.

По отношение на двустранното търговско-икономическо сътрудничество, Мартин заяви, че Ирландия одобрява петгодишния план за държавното развитие на Китай, който служи като стратегия за дългосрочното развитие на страната.

Ирландският премиер изрази надежди за развитие на бъдещо партньорство с Китай в областта на изкуствения интелект. „Китай вече е водещ фактор в сферата на AI, а Ирландия е силно дигитализирана икономика“. Освен това премиерът на Ирландия вижда потенциал и за сътрудничество в селското стопанство, посочвайки, че огромният китайски пазар е голяма възможност за качествените ирландски земеделски и млечни продукти.

На 1 юли тази година Ирландия ще поеме ротационното председателство на ЕС. Коментирайки китайско-европейските отношения, Мартин заяви, че категорично ще изпълни позицията за отворена и справедлива търговия и ще насърчи средата за справедлива конкуренция. „Противопоставяме се на допълнителното налагане на мита и протекционизма и ще работим за по-отворена търговска среда към света. Надявам се това да се осъществи през следващите няколко години“, каза още премиерът на Ирландия.