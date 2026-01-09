/Поглед.инфо/ Днес Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която представител от Министерството на водните ресурси представи напредъка в ускореното изграждане на националната водна мрежа.

През 2025 г. в Китай са стартирани 27 големи водни проекти, завършени са 9420 селски водоснабдителни проекта, повишило се е гарантирането на водоснабдяването за 134 милиона селски жители, а националният процент на разпространение на чешмяна вода в селата е достигнал до 96%. През годината инвестициите във водните съоръжения възлизат на 1,28 трилиона юана, което създава 3,15 милиона работни места, като това има положителен ефект върху стабилизирането на растежа и насърчаването на заетостта.