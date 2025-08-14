/Поглед.инфо/ Китай приключи емисията на специални дългосрочни държавни облигации на стойност 188 млрд. юана (над 26 млрд. щатски долара) за 2025 г. Те са специално предназначени за мащабни обновявания на оборудване в ключови сектори на производството, икономиката и социалния живот.

Средствата ще подкрепят около 8400 проекта в области като енергетика, логистика, екологична инфраструктура, образование и здравеопазване, като ще бъдат мобилизирани общи инвестиции за над 1 трилион юана.

От началото на 2025 г. Китай разшири обхвата на програмата си за модернизация на оборудването и за подмяна на потребителски стоки, което доведе до осезаемо подобрение на печалбите в засегнатите отрасли.