/Поглед.инфо/ През 2024 г. морската икономика на Китай за първи път надхвърли обем от 10 трилиона юана (около 1,4 трилиона щатски долара), което е повече от два пъти над равнището от 2012 г. Страната разполага с най-голямата и най-пълна морска индустриална система в света, обхващаща и 15-те основни морски индустрии.

Китайските корабостроители, например, заемат водещо място в света по показателите обем на завършеното производство, нови поръчки и портфейл от поръчки. Всеки един от тези аспекти заема над 50% от световния пазар, а новите поръчки надхвърлиха 70%.

Официални данни сочат, че Китай осигурява около една трета от световния морски транспорт и контейнерооборот, а пазарният му дял при кораби и морско инженерно оборудване надхвърля 50%.

Въпреки несигурностите в международната среда в последните няколко години, морската икономика на Китай запази устойчивост, като през първата половина на 2025 г. нарасна с 5,8% на годишна база. С това тя надмина обем от 5,1 трилиона юана, сочат предварителни оценки.