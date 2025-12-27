/Поглед.инфо/ Министерството на външните работи на Китай обяви налагането на контрамерки срещу 20 компании и 10 високопоставени служители на компании от военно-промишления комплекс на САЩ.

В изявление на говорителя, публикувано на сайта на министерството, се отбелязва, че причината за санкциите е неотдавнашната продажба на оръжия от Съединените щати за Тайван.

„Искам отново да подчертая, че въпросът за Тайван е ключов елемент в основните интереси на Китай и представлява най-голямата червена линия в отношенията със САЩ. Всеки опит за провокации по тайванския въпрос ще бъде посрещнат с решителен и силен отговор от Китай. Всички компании и лица, които участват в продажбата на оръжия на Тайван, ще понесат последствия за своето погрешно поведение. Никоя държава или сила не трябва да подценява решимостта, твърдата воля и мощта на китайското правителство и народ да защити националния си суверенитет и териториалната цялост“, се посочва в изявлението.