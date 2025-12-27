/Поглед.инфо/ Китайската народна банка (КНБ) обяви в петък, че е актуализирала правилата на Системата за транзакции в чуждестранни валути (CIPS) с цел да подобри функционирането ѝ и да подкрепи по-добре развитието на трансграничните услуги с юани.

Актуализираните правила стандартизират редица дейности, включително регистрацията на участници и опериращите институции, собствеността на разплащателните средства и управлението на ликвидността между участниците в транзакциите.

Те също така усъвършенстват механизма на разплащане в системата и уточняват изискванията за управление на опашки, анулиране на транзакции и връщания, както и други бизнес дейности.

Ревизираните правила ще влязат в сила на 1 февруари 2026 г.