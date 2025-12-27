/Поглед.инфо/ Говорител на китайското посолство в Мексико изрази силно недоволство по повод неотдавнашна статия в местни медии на Питър Наваро, старши съветник по търговските въпроси на Белия дом, в която той отправя нападки срещу китайската износна политика.

Той посочи, че усилията на Наваро да политизира и превърне икономическите и търговските въпроси в оръжие целят да отклонят общественото мнение от хегемонистичните стремежи на САЩ.

„Откритостта носи напредък, а затвореността – изостаналост. На фона на нарастващата глобална несигурност решимостта на Китай да насърчава изграждането на отворена световна икономика е непоколебима. Китай кани всички страни да се възползват от неговото развитие, да споделят огромния му пазар и да търсят взаимни ползи и съвместно развитие в рамките на общи интересите“, посочи говорителят.