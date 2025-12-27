/Поглед.ино/ По времето, когато Доминика беше в икономическа криза, подкрепата на Китай изигра важна роля за преодоляване на трудностите, заяви в интервю за Китайската медийна група президентът на карибската държава Силвани Бъртън.

„Китай постигна модернизация, но не се отказа от традиционни методи, които са полезни за здравето и повишават ефективността. Вие успешно съчетахте модерното развитие и традиционния начин на живот. Освен това, технологичното развитие на Китай също си струва да бъде взимано за пример и да помогне на страна като Доминика да напреднем в тази сфера“, посочи тя.

Тя посочи, че глобалните инициативи, предложени от председателя Си Дзинпин, се фокусират върху общите интереси на човечеството и гарантират, че „всички държави ще имат споделено бъдеще, което принадлежи както на големите, така и на малките“.

„Китай си сътрудничи активно с малки държави, което е изключително важно. По международни въпроси, всяка страна в света трябва да има право на глас, а суверенитетът ѝ да бъде уважаван. Смятам, че това е точно това, за което председателят Си Дзинпин говори“, отбеляза Бъртън.