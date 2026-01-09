/Поглед.инфо/ На 8 януари Комисията за надзор и управление на държавните активи към Държавния съвет обяви, че с одобрението на Държавния съвет Sinopec Group и China Air Fuel Group са претърпели преструктуриране.

Sinopec е най-голямата рафинираща компания в света и водещ производител на авиационно гориво в Китай, а China Air Oil е най-големият интегриран доставчик на авиационни транспортни услуги в Азия, обхващащ доставка, транспорт, съхранение, тестване, продажба и зареждане с авиационно гориво. Сливането на двете компании ще използва синергиите по веригата за доставки на реактивно гориво, за да намали разходите, да ускори прехода към зелено и нисковъглеродно енергоснабдяване в авиацията и да повиши международната конкурентоспособност на сектора.