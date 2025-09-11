/Поглед.инфо/ В Китай е създадена най-мащабната система за медицински услуги. До края на 2024 г. в страната има 1,09 милиона медицински и здрави заведения с персонал от 15,78 милиона души. Основното медицинско осигуряване покрива над 1,3 милиарда души или 95% от населението на страната, съобщиха от Държавната комисия по здравеопазването на днешна пресконференция.

През миналата година средната продължителност на живота в страната е достигнала 79 години, което е с 1,1 година повече спрямо 2020 г. От комисията отчетоха също устойчив спад на смъртността сред майките и новородените деца.