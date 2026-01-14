/Поглед.инфо/ Първият в Китай робот, способен да извършва триизмерно сондиране и мониторинг на морското дъно, разработен независимо от Гуанджоуското управление за морски геоложки проучвания, успешно е завършил своите тестове в Южнокитайско море. Това съобщи днес Министерството на природните ресурси. Пробивът бележи значителен успех за страната в технологиите за морско дълбоководно проучване и стратиграфски мониторинг.

Роботът е с височина 2,5 метра и тежи 110 килограма, като е оборудван с пробивна глава за сондиране на морското дъно. Неговите сензори позволяват обширно, дългосрочно и многопараметрично наблюдение на място в реално време. Наскоро роботът успешно приключи тестови операции в Южнокитайско море на дълбочина 1264 метра, като всички показатели за производителност отговарят изцяло на стандартите.