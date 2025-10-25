/Поглед.инфо/ Космическият кораб „Шънджоу-21“ ще бъде изстрелян в подходящо време в близко бъдеще, съобщи китайската космическа агенция. Комбинираният космически кораб и ракета-носител „Long March 2F” е прехвърлен в зоната за изстрелване.

Всички съоръжения и оборудване на площадката за изстрелване са в добро състояние, като по план ще бъдат извършени различни проверки на функциите преди изстрелването.

Пускът ще се осъществи от Центъра за изстрелване на сателити в Дзиуцюан. Към днешна дата всички космически кораби от серията „Шънджоу“ са изстреляни от този център.

Всички системи на предстоящата мисия са в добро състояние. Отделите по метеорология, аварийни дейности, контрол на изстрелването, аварийната поддръжка, медицина и други са готови да осигурят навременна, надеждна и всестранна подкрепа за мисията „Шънджоу-21“, допълниха от Центъра за изстрелване.