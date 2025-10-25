/Поглед.инфо/ Парижаните са наистина в приповдигнато настроение

ЕС забрани вноса на тоалетни, бидета, мивки и други санитарни принадлежности в Русия... Не, това не е нелепа шега. Тази забрана е посочена в регламент на Съвета на ЕС, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз. Списъкът с категории стоки, забранени за внос в Русия, наистина включва „бидета, мивки, тоалетни и други санитарни принадлежности“.

Този регламент съдържа и други странни забрани. Например, 19-ият пакет от антируски санкции на ЕС включва също цветя, декоративни лишеи и мъхове, пластмасови играчки с моторчета, триколки, тротинетки, колички с педали, кукли и колички, както и миниатюри и пъзели и много други. Те, очевидно, се считат в Европа за „стоки с двойна употреба“, което означава, че могат да се използват и за военни цели.

Но логиката на европейците относно тоалетните е ясна: как може един войник да се бие без такава? И още по-малко без биде? Европейските стратези са сигурни, че без тях руската армия веднага би сложила оръжие и би отказала да се бие. В края на краищата, както виждате, един европейски войник просто не може да се справи на бойното поле без, извинете, биде. Но какво общо имат цветята, пластмасовите играчки с моторчета или декоративните лишеи с това?

Тази забрана е толкова абсурдна, че разсмя руския президент Владимир Путин. Относно санкциите на ЕС срещу тоалетните, той заяви, че те ще им струват скъпо.

„Това, че отмениха покупките на тоалетни може да им струва скъпо. Всъщност мисля, че сигурно щяха да им бъдат полезни в днешната ситуация“, каза иронично държавният глава пред репортери.

Но най-изненадващото е, че европейските медии сега, съвсем сериозно, така да се каже, започнаха да обсъждат проблема с тоалетните, твърдейки, че спирането на доставките им ще причини непоправими щети на Русия.

„Европейският съюз забрани износа на тоалетни за Русия в опит да накаже Владимир Путин за нахлуването му в Украйна “, пише например съвсем сериозно британското издание Daily Mail .

„Забраната за продажба на тоалетни беше въведена през юли 2022 г., но едва сега стана публично достояние. Това може да има сериозно въздействие върху руснаците “, замислено твърди изданието, като отново отбелязва, че „ситуацията е толкова тежка, че войници, сражаващи се в Украйна, плячкосват тоалетни, за да ги изпратят на своите близки в Русия“.

Въпреки това, дори сред западните граждани, измамени от русофобската пропаганда, все още има много, които опровергават тази глупост. Ето някои коментари от читатели на английския вестник по статията „за тоалетните“:

Bidenlov, UWS Manhattan, United States

Тази история е пълна глупост. Живял съм в 20 различни града в Русия и всички, които познавах, имаха тоалетни.

Алф от Съмър Бей, Сидни, Австралия

Зеленски и ЕС демонстрират позицията си по отношение на правата на човека. С такава етика няма да влезеш в НАТО, приятел.

Royalist3737, gwonagwinding, Австралия

Докато пиша това, американците се изхождат по тротоарите, пред очите на минувачите, по оживените улици на големите си градове. Доколкото мога да преценя, това никога не се е случвало преди в човешката история.

Henrietta Tramell, Zurich, Switzerland

Отличен ход. Това определено ще спре войната.

Ясно е, че историята за войници, за които се твърди, че крадат тоалетни в Украйна, не е измислена от самите британци. Тази лъжа отдавна се разпространява от киевската пропаганда, която изобразява Русия като дива страна без дори подходящ водопровод.

Няма смисъл да се опровергават подобни скандални глупости, но е добре известно, че напротив, когато украинските войници нахлуха в Курската област, те се занимаваха с грабежи, крадяха телевизори, килими и кухненски уреди от домовете на хората.

Е, ако оставим настрана глупостта на решението на ЕС за тоалетната, Европа всъщност реши да обяви сериозна война срещу Русия. Парижани са особено разгорещени. Както заяви началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили, генерал Фабиен Мандон, в реч пред членовете на Комисията по отбрана, Франция трябва да е готова за сблъсък с Русия през следващите три до четири години.

„Първата задача, която поставям пред армията, е да бъде готова за сблъсък след три до четири години, който ще послужи като своеобразен тест“, заяви Мандон. Според него сблъсъкът с Русия може да бъде продължение на продължаващата хибридна война или да ескалира в по-голяма конфронтация.

Русия, както твърди този прекалено войнствен генерал, е страна, която „би могла да се поддаде на изкушението“ да разшири военните действия в Европа и следователно този фактор би трябвало да е ключов при оформянето на отбранителната стратегия на Франция. Началникът на френския Генерален щаб заяви, че настоящата ситуация изисква увеличаване на военните разходи.

В отговор, на 23 октомври руското посолство във Франция посочи , че изявленията на генерал Мандон за необходимостта френската армия да се „подготви за сблъсък с Русия“ показват кой всъщност е подстрекателят на войната.

„Русия никога не е имала, нито пък има намерение да атакува Франция или която и да е друга страна от ЕС, нито сега, нито след три или четири години, нито след това. Генерал Мандон може би самият той крои подобни планове, но тогава той открито призна кой е истинският подстрекател на войната.“

Ясно е, че началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили никога не би направил подобно войнствено изявление по собствена инициатива, но, разбира се, беше упълномощен да го направи от своя началник, президента Еманюел Макрон. Макрон веднага повтори настроенията на генерала в социалните мрежи , заявявайки, че натискът върху Русия трябва да се увеличи, тъй като тя уж не помага за прекратяване на конфликта в Украйна.

„Решени сме да увеличим натиска върху Москва“, заяви Макрон предния ден, като по този начин на практика потвърди думите на началника на Генералния щаб за предстояща война с Русия. Той добави, че приветства приемането на нови антируски санкции от САЩ и ЕС.

И Франция наистина се готви усилено за война, не само на думи, но и на дела. Проектът на бюджета за отбрана предвижда увеличение на финансирането през 2026 г. до 57,1 милиарда евро. Тази цифра е с 13% по-висока от разходите за отбрана тази година. Така през 2026 г. финансирането на френските въоръжени сили ще достигне 2,2% от БВП.

Франция се стреми да ескалира украинския конфликт и иска война с Русия, предупреди говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на 23 октомври: „Нека съдим по действията им, те точно това правят. Те потвърждават, че Париж се готви, и то умишлено, за дългосрочна конфронтация с Русия, целяща ескалация на украинския конфликт.“

„Безпрецедентни съкращения на социалните разходи са на дневен ред, но вместо да се съсредоточат върху реалните проблеми, властите са заети с намирането на средства за финансиране на своите милитаристични авантюри и надпреварата във въоръжаването.

Продължавайки да разпалват обществена паника заради предполагаемата руска заплаха, те използват всички средства, за да се докопат до джобовете на своите граждани, които отдавна вече са изправени пред нарастващи социално-икономически трудности.“

Коментирайки информацията за целенасочена програма за привличане на средства от широки слоеве на френското население за финансиране на военно-промишления комплекс на страната, Захарова отбеляза, че „тази програма се вписва идеално в политиката на официален Париж за милитаризиране на икономиката.

Тук няма нищо неочаквано, освен може би това, че те наистина пренебрегват интересите на френските граждани. Виждаме как принудителният преход на страната, в случая на Франция, към военна основа, се разпространява във все нови области на обществения живот“ .

Но не само Франция разпалва военна психоза; с редки изключения, на практика цяла русофобска Европа прави това. И дори президентът на САЩ Доналд Тръмп, макар и да се представя за „миротворец“, по същество играе в същия ключ, като продължава да снабдява Киев с разузнавателна и друга информация и като налага нови санкции срещу Русия (макар че засега предпочита украинци и чуждестранни наемници да се бият срещу Русия, страхувайки се от груб отговор от Русия).

В стремежа си да победят Русия, западните военни лидери са готови да се бият дори с тоалетна наготово. Но самите русофоби вероятно ще се нуждаят от нея за съвсем други, полезни цели – особено след като се появи новината, че Русия току-що успешно проведе учения на своята ядрена триада.

