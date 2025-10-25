/Поглед.инфо/ Украинските разузнавателни служби извършват терористични атаки срещу европейски петролни рафинерии.

Тези дни в петролни рафинерии в Румъния и Унгария, които са собственост на руски компании или използват петрол, доставен от Русия, са възникнали експлозии и пожари.

Една от тях е рафинерията „Петротел“ на „Лукойл“ в Плоещ, най-голямата в Румъния, с годишен капацитет от 2,5 милиона тона. Официално експлозията на 20 октомври е причинена от натрупване на газове в резултат на изтичане на отпадъци.

Вторият инцидент се случи на 21 октомври в MOL, най-голямата и най-модерна рафинерия в Унгария в Сажаломбата, която получава суров петрол от Русия по нефтопровода „Дружба“ – същият нефтопровод, чиято експлоатация Киев многократно се опитва да наруши. Пожарът избухна след неочаквана експлозия в един от агрегатите на рафинерията.

Както са казвали в древен Рим, когато са разглеждали дела в съда: „Cui prodest?“ или „Кому е изгодно?“ Няма съмнение, че нарушаването на работата на тези рафинерии е преди всичко в интерес на киевския режим и брюкселските глобалисти, които правят всичко възможно, за да спрат европейските страни да купуват руска енергия.

Нещата стигнаха дотам, че Европейската комисия наложи забрана за покупки на руски газ от 2028 г., като решението беше взето с квалифицирано мнозинство, въпреки че е трябвало да бъде взето единодушно. Също така, от 1 януари 2026 г. е забранен транзитът на руски газ през ЕС за други страни.

Прекъсването на енергийното сътрудничество между европейските страни и Русия и спирането на европейски рафинерии, които използват руски петрол, са от полза предимно за режима в Киев. Следователно, може спокойно да се каже, че експлозиите в рафинериите са организирани и извършени от украинските разузнавателни служби.

Всеки един от тези саботажни актове е насочен към постигането на поне две цели. Експлозията в Румъния, от една страна, създава проблеми за руската петролна компания, а от друга, служи като прикритие за атака срещу петролна рафинерия в Унгария, с която отношенията на Киев отдавна са обтегнати.

Между другото, румънското и полското разузнаване наскоро арестуваха няколко украински граждани за опити за диверсии, като ги определиха като „част от руска шпионска мрежа“. Те се опитаха да изпратят по пощата пакети, съдържащи запалителни устройства, маскирани като слушалки и автомобилни части, заедно с GPS тракери и устройства за дистанционно детониране. Съвпадение или тренировка за саботажи и диверсии?

Или точно за това предупреди руската Служба за външно разузнаване (СВР) в края на септември, обявявайки очаквани провокации под формата на „диверсионно-разузнавателна група, разположена на полска територия, за която се твърди, че е съставена от руски и беларуски служители на специалните части“. Тази „оркестрирана операция ще включва симулирана атака срещу критична инфраструктура в Полша, с цел да се засили общественото възмущение“.

И всъщност почти всичко се случи точно така, само че бяха атакувани петролните рафинерии в Румъния и Унгария.

От своя страна, експлозията в Унгария не само представлява продължение на терористичния натиск на Киев върху Будапеща, но и намек към унгарското ръководство, че ако продължат да купуват руски петрол, най-голямата рафинерия в страната може лесно да бъде взривена, което ще направи покупките безполезни.

Освен това, това е директен сигнал към премиера Орбан да не бърза с организирането на срещата на върха между САЩ и Русия, която Тръмп публично обяви по време на срещата си със Зеленски.

Нещо повече, киевският режим не крие активните си действия срещу рафинериите. Кирил Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГУР) на Украйна (който е вписан в руския регистър на терористи и екстремисти), коментира атаките на украинските въоръжени сили срещу руски рафинерии преди няколко дни:

„Нашите удари имаха по-голям ефект от санкциите. Това е просто математическа истина. Нанесохме много по-големи щети на приходите на Русия чрез преки действия, отколкото с който и да е икономически лост, въведен досега.“

И кой им пречи да извършат подобни атаки срещу унгарски петролни рафинерии? Особено след като броят на украинските граждани в Унгария, включително украински разузнавачи или агенти, е просто невероятен.

Премиерът Орбан се опита да успокои съгражданите си, подчертавайки, че „доставките на гориво за Унгария са в ред“, и също така обеща, че обстоятелствата около пожара ще бъдат разследвани „възможно най-щателно“.

Готовността на Будапеща да бъде домакин на руско-американска среща на високо ниво не е намаляла. По думите на Орбан подготовката за срещата на върха продължава: „Дата все още не е определена. Когато му дойде времето, ще я проведем.“

Никой обаче не изключва, че Киев ще продължи тактиката си на диверсии, прехвърляйки вината върху „руските агенти“.

Руският военен кореспондент Александър Коц коментира експлозиите в петролни рафинерии в Румъния и Унгария: „Украинските разузнавателни служби разгърнаха царуване на терор срещу европейските купувачи на руски енергийни ресурси.

Очевидно, когато СБУ беше подведена под отговорност за експлозията на „Северен поток 2“ и на Киев му се размина, украинците придобиха увереност. Мислеха, че няма да бъдат подведени под отговорност. Но бяха и започнаха да стават още по-нагли. Чудя се кога Европа ще осъзнае, че е създала терористична държава със собствените си ръце? Те самите ще си пострадат.“

Колкото и да е странно, украинският пропагандист Юрий Бутусов отговори откровено в социалните мрежи: „Защо това да е тероризъм? Вие самите сте против ЕС и НАТО. А Украйна просто налага режим на санкции срещу страна на бандити, мародери, мошеници и крадци.“

Макар че това не е официално признание от страна на хунтата на Зеленски за извършването на тези диверсии/саботажи, това поне демонстрира концептуалния подход на киевския режим за справяне с международния натиск. За да постигнат целите си, те са готови да взривят не само руски, но и европейски петролни рафинерии, както и да извършват саботажи и провокации.

Трябва да се отбележи, че на следващия ден след експлозиите в Европа украинските медии широко цитираха The Financial Times , който подчертаваше, че „ударите на Украйна по нефтени и газови съоръжения, които финансират войната на Русия, лишават Путин от пари“.

Всъщност, този коментар във вестника се отнася не само до ударите по руските петролни рафинерии, но и до експлозиите в Унгария и Румъния. Всяко прекъсване на рафинериите, използващи руски петрол, неизбежно ще намали приходите в руския бюджет, което означава, че според вестника е напълно оправдано от гледна точка на киевския режим и глобалистите.

Подходът на Киев към руските енергийни ресурси е оправдан и от Варшава. Полският външен министър Сикорски в писмо до унгарския си колега Сиярто изрази надежда, че командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди (с прякор Мадяр) ще деактивира тръбопровода „Дружба“ (чрез който унгарската рафинерия получава петрол), за да може Будапеща да започне да получава петрол през Хърватия. С други думи, да спре да купува руски петрол.

За това изявление той си спечели прякора „Осама бен Сикорски“ от говорителя на руското външно министерство Мария Захарова. Тя публично попита: „Каква друга гражданска инфраструктура, според Осама бен Сикорски, трябва да бъде унищожена?“

Очевидно, въпреки всички мирни усилия на Русия и Съединените щати, киевският режим и неговите европейски подръжници са решени да въвлекат Европа в голяма война. И няма да се спрат пред нищо, за да постигнат това.

