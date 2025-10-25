/Поглед.инфо/ Днес китайският външен министър Уан И поздрави Лионел Айнгимеа по повод преизбирането му за външен министър на Науру.

Уан И заяви, че от възстановяването на дипломатическите отношения между Китай и Науру двустранните връзки се развиват значително, а политическото взаимно доверие се засилва непрекъснато. Той оцени позицията на Айнгимеа към принципа за „Един Китай“ и очаква да работи заедно с него за изпълняване на координацията в международните и регионални работи, с което да се насърчи развитието на двустранните отношения.