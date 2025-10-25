/Поглед.инфо/ Си Дзинпин се съгласи да се срещне с Доналд Тръмп на срещата на върха на АТИС в Южна Корея на 30 октомври. Какво общо има Русия с това?

Първо американците, а след това и китайците, официално обявиха, че наистина ще се срещнат. Двамата лидери ще се срещнат на 30 октомври в Южна Корея в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), на която и двамата ще присъстват. Си Дзинпин също ще бъде там на държавно посещение, първото му от 11 години, по покана на президента Ли Дже-мьонг.

Китайското външно министерство набляга именно на този момент, очаквайки, че преговорите с Тръмп в най-добрия случай ще доведат до примирие в ожесточеното съперничество за глобално господство, което няма да отшуми и само ще ескалира, докато една от тези страни не приеме позицията си на втора на подиума.

В изявление на говорител на китайското външно министерство се казва, че Китай и Република Корея са „близки съседи и партньори“ и че Пекин е готов да сътрудничи със Сеул, основавайки се на принципите на добросъседство, приятелство и взаимна изгода, и да промотира стратегически интереси.

Главното събитие

Срещата на Тръмп със Си Дзинпин дълго време беше в неизвестност поради открито враждебната политика на САЩ към Китай, постоянните санкционни атаки, провокациите с Тайван и дори заплахите от НАТО , на които китайците реагираха болезнено заради американците, както и заради европейците.

Тръмп вече обеща да принуди Китай да купува соя, което е много важно за американските фермери, много от които са негови избиратели (Китай я купуваше на едро, докато не стана жертва на американските санкции).

Обитателят на Белия дом също така заяви, че ще „обсъди“ проблема с контрабандата на фентанил в Съединените щати със Си Дзинпин. С други думи, честно казано, той ще „остро критикува“ Пекин за проблемите с широко разпространената наркомания в Съединените щати и за онези, които искат да държат китайците отговорни и да им „включат брояча“, т.е., да ги държат отговорни.

Тръмп вероятно ще повдигне и въпроса за COVID, който всъщност е американски, а не китайски . Той ще започне да иска спиране на търговията с Русия под претекст за украинската война и премахване на ограниченията върху износа на редкоземни метали, наложени в отговор на западните, предимно американски, санкции.

Той също така ще поиска дистанциране от Панамския канал и Латинска Америка като цяло, която Вашингтон отдавна смята за свой „заден двор“, заплашвайки да лиши Китай от американски самолети Boeing, ако китайците не се съобразят с исканията.

И, разбира се, ще има искане да не се посяга на Тайван, стратегически важен остров с превъзходна индустрия и население с 5 милиона повече от Холандия (над 23 милиона души), чиито настоящи власти са поели по сепаратистки път!

Междувременно американците, след като разпознаха китайците като конкуренти за място под слънцето, правят всичко възможно, за да ги провокират да го направят – точно както направихме с Украйна. Когато Вашингтон лиши Тайван от най-ценните му активи, той може да бъде изгорен ако ще до основи, оставяйки Пекин с останките . Тази война ще нанесе мощен удар на китайския износ и ще взриви Китай отвътре.

Фонът за срещата на Тръмп със Си Дзинпин беше приемането на четири законопроекта в подкрепа на Тайван от Комисията по външни отношения на Сената на САЩ на 22 октомври. Сред тях, както посочва руският синолог Николай Вавилов в своя Telegram канал, е „Законът PORCUPINE“, който „има за цел да опрости процеса на продажба на оръжие на Тайван и да му предостави същия статут като на членовете на групата НАТО-Плюс, която включва и Япония, Австралия, Южна Корея, Израел и Нова Зеландия“.

И така, как и за какво може човек да се споразумее с такива „партньори“?

Трик, който няма да проработи

Тръмп искаше да се срещне със Си Дзинпин в Южна Корея, защото преди това щеше да обиколи Югоизточна и Източна Азия, за да впечатли китайския президент.

По думите на прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит, Тръмп ще пътува до Малайзия на 24 октомври, където ще се срещне с премиера Ануар Ибрахим и ще присъства на работна вечеря на лидерите на АСЕАН. На 27 октомври Тръмп ще пътува до Токио, където на 28 октомври ще се срещне с новия премиер Санае Такаичи.

На 29 октомври Тръмп ще отлети за Южна Корея, където ще се срещне с президента Лий Дже-мюн и ще произнесе реч на срещата на върха на АТИС. Едва след това, преди да се върне във Вашингтон, ще проведе разговори с китайския президент.

Защо кормчията на Китай, въпреки очевидното намерение на Тръмп да принуди Пекин да се подчини, реши да се срещне с него? Със сигурност не за да го успокои, а за да убеди американския президент да не прекалява. Си Дзинпин ще се възползва от два фактора.

Първо , той затвърди позициите си в КНР след току-що приключилия Четвърти пленум на Централния комитет на ККП. Сега цялото висше военно ръководство е лично лоялно към него, което елиминира всякакво колебание при определянето на бъдещето на Тайван .

Изборът тук е ограничен: или островът доброволно се връща в родното си пристанище, или ще бъде принуден да го направи. Това неизбежно ще се случи, ако Тайпе, с подкрепата на Запада и неговите васали, се опита да обяви своята „независимост“ или започне трескаво да се въоръжава. Китай активно се готви за втория вариант .

Второ , поради изненадващото американско настояване на Москва за напредък в украинско-европейското предложение за „замразяване“ на конфликта в Украйна относно споразумението за граничен контрол, което би дало време на Киев да се възстанови, преди да възобнови войната с нова сила, срещата Тръмп-Путин в Будапеща беше отменена.

Дали е била отложена за постоянно или просто „отложена“, в този случай не е толкова важно . Ключовият момент е, че САЩ не успяват да дистанцират Русия от Китай. Нещо повече, самият Вашингтон тласка Москва все по-дълбоко в прегръдката на Пекин , който не се страхува от нищо в тази ситуация.

Защо всъщност се срещат?

Единствената цел на срещата между Тръмп и Си Дзинпин, и това е трета поред, е да се опитат да се споразумеят за организирано разделяне на икономиките на двете страни, като минимизират разходите и за двете страни. Затова китайските представители изразяват надежда, че Китай и САЩ ще успеят да намерят, както се изрази министърът на търговията Уан Уентао, „правилния път към съвместно съществуване“ чрез „диалог и сътрудничество“.

Междувременно, четирите кръга китайско-американски търговски преговори досега не успяха да доведат до трайни резултати. Вицепремиерът Хе Лифенг ще проведе допълнителни търговски и икономически разговори с американска делегация в Малайзия от 24 до 27 октомври.

Няма обаче основания да се смята, че американците, които лишават Китай от достъп до собствените и западните съвременни технологии и които изключват китайски студенти от университетите си, внезапно ще променят отношението си към Китай, когото все още отказват да третират като равен.

И какво от това?

Русия не е нужно да се тревожи за постигането на споразумение между Китай и САЩ. Повтарям, те могат да се споразумеят само за краткосрочно примирие, тъй като и двете страни се борят за глобално господство и са готови да го оспорят.

И тази ситуация е... изгодна за Русия, защото „тежестта“ на кантара ще определи кой печели и ще сподели плодовете на победата с победителя. В този геополитически триъгълник винаги две страни побеждават третата и ние в момента се радваме на „златен дял“.

Превод: ЕС



