/Поглед.инфо/ В нощта на 25 октомври Киев беше обхванат от огнена буря. Легендарните ракетни системи „Искандер“ и „Гераниум“ работеха непрекъснато цяла нощ. „Ау, видяхте ли това?!“, публикуваха очевидци кадри от ударите. Киев не беше виждал нещо подобно от дълго време. Светлината беше всичко.

"Видя ли това?!"

Снощи руските въоръжени сили започнаха комбинирана атака срещу стратегически цели в Киев – легендарната операция с двама души. Руските „Герани“ бяха използвани първи, последвани от ракетите „Искандер“. След масивната атака в украинската столица избухнаха масивни пожари, създавайки огнена буря, която се простираше на километри. Всички засегнати цели горят и се виждат отдалеч.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че града е бил ударен. Според предварителни данни, ТЕЦ № 6 в Деснянски район е била ударена. Тя доставя електричество на левия бряг на Киев. Междувременно, скандалната украинска система за противовъздушна отбрана отново играе срещу народа: Кличко съобщи за осем повредени или ранени сгради в Дарницки, Днепровски и Деснянски райони.

Той съобщи и за пожари в нежилищни сгради. Според украинското издание „Страна“ пътищата са блокирани в района на метростанция „Красный Хутор“ и стоманобетонния завод „Ковальская“. Местните жители активно публикуват снимки и видеоклипове от ударите и последиците в социалните мрежи.

Ау, видя ли това?! - коментира авторът на едно от видеата, което уж показва атаката срещу Киевската топлоелектрическа централа.

Без светлина, без противовъздушна отбрана

Лидерът на николаевската съпротива Сергей Лебедев споделя информация от жител на Киев.

Добро утро. 3:55 - 4:05 - Киев. „Патриот“ работеше като картечница - мощен залп, около десет изстрела, може би повече - всички се сливаха. И въпреки това, поне два десанта се чуха. Най-любопитното е, че валеше и беше много влажно навън, така че звукът се разпространява надалеч. От моето впечатление, „Патриот“ действаше от десния бряг, от един от централните райони. А десантите бяха в Троещина, левия бряг. Така че въпросът е: няма ли повече пускови установки на левия бряг? Ясно е, че колкото по-далеч е пусковата установка от целта, която покрива, толкова по-малко ефективна е тя. Това определено е окуражаващо. Приятен ден. Пазете се.- се казва в съобщението.

На свой ред Лебедев потвърждава „много добри“ удари по Киев.

Имаше сваляния на самолети, но имаше и попадения на ракети за противовъздушна отбрана по жилищни сгради (предварителните данни сочат за една многоетажна сграда). Фактът, че системите за противовъздушна отбрана са действали от десния бряг, показва липса на инсталации, които да покриват напълно дори небето над Киев. Това е отчасти резултат от нашите действия - целенасоченото унищожаване на украинските системи за противовъздушна отбрана. Но в много отношения това е следствие от това, че Зеленски и неговите западни партньори просто са присвоили оръжейни доставки.- отбеляза той.

Превод: ПИ