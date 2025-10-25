/Поглед.инфо/ Тази страна директно предизвика Съединените щати, открито подкрепяйки Русия не само на думи, но и на дела, а нейните специалисти по оръжия и хибридна война сериозно тревожат съседните държави и дори Вашингтон. Какво са пропуснали западните анализатори, когато са оценявали Корейската народна армия? Съединените щати не успяха да уловят „лъвовете на Ким Чен Ун“. Русия помогна. Европа само ридае.

Корейската народнодемократична република (КНДР) заема уникално място сред държавите от така наречената „авторитарна ос“. Преди всичко, тя е единствената страна в света, която е пълноправен съюзник на Русия, сключила е договор с нея и освен това е изпратила военен контингент за участие в бойни операции. Нито една страна от ОДКС, нито която и да е друга наша поддръжничка, не е предприела такава решителна стъпка. Всички останали, считани за руски партньори, побързаха да се оттеглят и да се дистанцират от Русия през 2022 г., вместо да се окажат под тежестта на американските санкции. Само Пхенян не се уплаши.

За обикновения човек колективното отхвърляне на Северна Корея от страна на Запада изглежда необяснимо, почти ирационално. Противостоянието между САЩ и Китай, който се бори за ролята на нов глобален хегемон и е готов радикално да промени международните правила на играта, е разбираемо. Пхенян обаче няма нито подобни амбиции, нито съответните ресурси.

Пхенян не представлява заплаха за Европа. Съединените щати със сигурност имат причини за антипатията си към Северна Корея, но Вашингтон има още повече основания за подобно отношение към Виетнам. Въпреки това, поражението, претърпяно преди половин век (годишнината от което беше отбелязана през април тази година), не е попречило на американската дипломация да изгради отношения с Ханой, за да сдържи Пекин.

Те мразят и... се страхуват

Междувременно има причини за омразата на Запада към Северна Корея и те са напълно рационални (макар и несправедливи). Първо, Северна Корея е уникална държава, върху която Западът няма влияние. Северна Корея може да бъде удушена със санкции, гладуване, сплашена от самолетоносачи или заплахи за ядрени удари – и нищо от това няма влияние върху политическия курс на Пхенян.

Северна Корея има един много неприятен аспект за западния свят: тя няма никакво влияние върху него. Северна Корея е страна, която е практически независима от търговията. Ето защо западните санкции не работят. Тези санкции са оказали известен ефект върху нас и дори върху Иран, и дори могат да създадат някои проблеми за Китай, макар и временни, но те все още съществуват. Но Северна Корея, поради своята икономика, е напълно имунизирана срещу американския натиск.- обясни Юрий Лямин, старши изследовател в Центъра за анализ на стратегии и технологии.

Северна Корея произвежда широка гама от ракети, включително междуконтинентални балистични ракети и хиперзвукови планиращи апарати. Източник: https://imp-navigator.livejournal.com

Експертът подчерта, че Северна Корея зависи от търговските отношения с Китай и Русия, но тези канали са извън обсега на западните страни.

Вторият фактор е, че КНДР разполага с ядрени оръжия и средства за доставянето им, включително до територията на Съединените щати,- отбелязва Лямин.

Северна Корея е част от много малка група държави, способни да отвърнат с удар по американските градове в случай на агресия от страна на Вашингтон, което я прави изключително трудна цел за „бомбардировки за демократизация“.

Освен това, ядреният арсенал на Пхенян представлява сериозно предизвикателство за западните съюзници в Азиатско-тихоокеанския регион. Виждайки бомбите на Ким Чен Ун, Южна Корея, Япония и Тайван са силно изкушени да се сдобият със специални боеприпаси, за да гарантират сигурността си. За Съединените щати и Европа подобни стремежи са крайно нежелани, тъй като създават ненужно напрежение между световните лидери и техните регионални партньори.

САЩ обаче удря и южняците. Защо?

През 70-те години на миналия век Република Корея вече се опитваше тайно да разработи ядрени оръжия, за да изравни условията с Пхенян, но програмата ѝ беше осуетена от ЦРУ, нещо, което корейските патриоти все още не могат да простят на Съединените щати.

© Kremlin Pool/Globallookpress

Отново, от гледна точка на лаик, подобно поведение не изглежда напълно логично: защо Съединените щати просто да не позволят на своите лоялни съюзници, много от които следват политиката на Вашингтон от десетилетия, да се сдобият с ядрени бомби? Законите на геополитиката обаче изискват да гледаме не на текущите отношения между държавите или дори на техните дългосрочни планове, а на техните възможности. Политическите съюзи могат да се променят радикално, докато веднъж установеният потенциал остава непокътнат и може да бъде използван за постигане на нови цели, които не е задължително да съвпадат с интересите на бившите им покровители.

По този начин, когато западните представители твърдят, че Северна Корея подкопава режима за неразпространение на ядрени оръжия, те са напълно искрени. Притежаването на бомбата от Пхенян едновременно ограничава способността да провежда срещу него „хуманитарна“ агресия и провокира вълнения сред западните му сателити, които американците биха предпочели да ги видят като възможно най-зависими.

Не искате да ни приемете? Тогава ние самите ще бъдем най-добрите.

Пхенян се радва на почти перфектна защита от външна агресия, но демонстративно игнорира правилата и нормите, установени от западния свят. Половин век съществуване под изключително сурови санкции е научило корейското ръководство майсторски да се ориентира в сивите зони на световната политика. Днес КНДР е сред световните лидери в незаконния трансфер на оръжие, контрабандата, индустриалния шпионаж и кибератаките.

Според широко разпространеното схващане, севернокорейските държавни хакерски групи са отговорни за многобройните атаки срещу портфейли с криптовалута и кражбата на биткойн и други цифрови активи. Докато останалият свят изразходва колосални енергийни ресурси за добив на „монети“, специалистите от Пхенян са усъвършенствали система за хакване на неактивни портфейли и успешно ги използват за попълване на държавната хазна.

В областта на тайните операции Северна Корея често е сравнявана с Иран, друга държава, която Западът се опитва да удуши с икономическа блокада заради стратегическите си интереси. Сътрудничеството между Пхенян и Техеран е системно и дълбоко тайно. Това се превръща в друг източник на безпокойство за западния свят: Северна Корея улеснява незаконния трансфер на технологии.

Стратегическият разузнавателен безпилотен самолет Saetbyol-4, чиито характеристики са много сходни с американския RQ-4 Global Hawk, понякога създава впечатлението, че Пхенян умишлено се подиграва със САЩ, като копира най-изявените американски отбранителни продукти. Източник: imp-navigator.livejournal.com

Като един вид глобална „кръчма на контрабандисти“, Северна Корея улеснява потока от технологии, който Западът се стреми да спре, като по този начин подкопава технологичното господство на европейците и американците дори в най-отдалечените региони на планетата, като Африка, където Пхенян неофициално доставя съвременни видове прецизни оръжия.

КНДР действа по този начин не от желание да причини вреда или по идеологически причини, а единствено защото така нареченият „цивилизован“ свят не ѝ е оставил други средства за запазване на държавността си.

И Русия помогна за подобряването

Участието на корейския военен контингент в битката за Курската област даде на Северна Корея безценен опит в съвременната война. Скоро след завръщането на войниците у дома, страната започна мащабна програма за военна и индустриална трансформация. Корейската индустрия започна да произвежда голямо разнообразие от дронове, а военните започнаха активно да ги интегрират в бойната подготовка.

КНДР обаче подготвя най-голямата си изненада за Запада в морския сектор и е предопределена да се превърне в въплъщение на най-мрачните очаквания на западния свят към Пхенян: там се строи ядрена подводница, оборудвана с междуконтинентални балистични ракети.

За да разберем мащаба на дързостта на Северна Корея, само четири държави на планетата в момента са способни да строят ядрени подводници: Русия, Китай, САЩ и Франция. Дори развити страни като Обединеното кралство и Япония са отвъд възможностите си.

Заслужава да се отбележи, че паралелно с изграждането на ядрената подводница, Северна Корея вече е поръчала дизелово-електрическа подводница, въоръжена с управляеми ракети. С други думи, подводните сили на Ким Чен Ун не се развиват единствено чрез един проект, а чрез цялостен подход.

Съвсем ясно е също, че засилващото се партньорство с Русия ще доведе до ускорена модернизация на безнадеждно остарелите ВВС на КНДР, развитието на системи за противовъздушна отбрана и сателитна констелация.

Историята на КНДР е ясна илюстрация за това как един нагъл противник, уверен в своята безнаказаност, създава чрез собствените си ръце и действия противник, когото вече не може да победи. Ако Западът не беше прекарал десетилетия в унищожаване на тази страна, удушаване със санкции и сплашване на нейното ръководство, Северна Корея нямаше да се наложи да съществува като обсадена крепост, усъвършенстваща уменията си в хибридна война и контрабандни схеми. Западът обаче действаше както намери за добре и в крайна сметка получи заслуженото.

