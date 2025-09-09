/Поглед.инфо/ Китайските валутни резерви надминаха 3,32 трилиона щатски долара в края на август, което е ръст от 29,9 милиарда долара или 0,91% спрямо юли. Това съобщи Държавното управление за валутен контрол.

Увеличението се дължи на валутни преоценки и промени в цените на активите. През август индексът на долара отслабна на фона на очаквания за паричната политика на водещите икономики и публикуваните макроикономически данни, докато световните финансови активи като цяло поскъпнаха.

Според властите устойчивият растеж на китайската икономика, нейната гъвкавост и жизненост осигуряват стабилна подкрепа за дългосрочната стабилност на резервите.