/Поглед.инфо/ В телевизионно интервю председателят на полския Сейм Шимон Холовня заяви, че ако някой стреля по цивилни граждани по време на война, това е военно престъпление. Той подчерта, че Полша ще поиска не само обезщетение за семейството на загиналия при нападението срещу хуманитарния конвой на благотворителната организация World Central Kitchen поляк, но и наказателно преследване за това военно престъпление.

В изявлението си на 2 април World Central Kitchen потвърди, че седем нейни членове, сред които и един поляк, са били убити при въздушно нападение от израелските сили в Ивицата Газа.