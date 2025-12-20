/Поглед.инфо/ Президентът на Сомалия Хасан Шейх Мохамуд даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група. Той заяви, че разширяването на високото ниво на отваряне на Китай ще допринесе за по-нататъшното развитие на сътрудничеството между Китай и Африка. Това предоставя възможности за света и в частност за Африка.

В интервюто Мохамуд изрази искрена благодарност за посещението на екипа на КМГ в Сомалия и подчерта дълбоките традиции на приятелство между двете страни. По думите му Китай и Сомалия поддържат дългогодишни приятелски отношения, основани на взаимно уважение и доверие. От обявяването на независимостта на Сомалия Китай последователно оказва подкрепа на страната. Президентът отбеляза, че дори през тридесетте години на нестабилност, белязани от гражданска война и разруха, ключовите проекти за сътрудничество и китайската помощ са били запазени. Много от тези проекти, включително болници, стадиони и магистрали, продължават и днес да служат на сомалийския народ.