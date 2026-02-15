/Поглед.инфо/ На 13 февруари в Кайро се проведе египетското издание на инициативата „Прелюдия към Галата за Пролетния празник“.

Събитието беше организирано съвместно от КМГ, Посолството на Китай в Египет, Министерството на туризма и културното наследство на Египет и Египетската агенция за насърчаване на туризма.

На него присъстваха над 200 гости – представители на политически, академични и медийни среди от Китай и Египет.

Директорът на КМГ Шън Хайсюн заяви във видеообръщение, че Пролетният празник е културен символ на китайската цивилизация и духовна връзка, която обединява китайците по света. Днес почти 20 държави и региона признават Пролетния фестивал като официален празник, а около една пета от населението на света го отбелязва в различни форми. Чрез тази традиция все повече хора се доближават до Китай, опознават китайската култура и откриват универсалните ценности, които носи празникът – семейна хармония, социална търпимост и хармонично съществуване между човека и природата.