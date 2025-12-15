/Поглед.инфо/ На 15 декември в Пекин се състоя симпозиум по въпросите на идейното и моралното възпитание на подрастващите, на което генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин даде важни указания за работата в тази сфера.

Той подчерта, че от 18-ия конгрес на ККП през 2012 г. досега са предприети множество мерки в областта на идейното и моралното възпитание на подрастващите и призова отговорните за провеждането им институции и организации да изпълняват своите отговорности и да работят заедно за създаването на благоприятна обществена среда, която да подпомага правилното развитие на децата.

Постоянният член на Политбюро на ЦК на ККП и секретар на Централния секретариат Цай Ци също участва в симпозиума и произнесе реч, в която подчерта, че указанията на Си Дзинпин трябва да бъдат внимателно разбрани и решително провеждани в практиката.