/Поглед.инфо/ На днешната редовна пресконференция говорителят на МВнР на Китай Гуо Дзякун заяви, че Хонконг е общество, управлявано от върховенството на закона, и че централното правителство твърдо подкрепя специалния административен район в поддържането на националната сигурност и в наказването на престъпления, застрашаващи националната сигурност, в пълно съответствие със закона. Китай изразява силно недоволство и решителна опозиция срещу явните опити на някои страни да клеветят и дискредитират съдебната система на Хонконг.

„Съответните съдебни дела са чисто вътрешна работа на Хонконг. Призоваваме заинтересованите държави да зачитат суверенитета на Китай и върховенството на закона в Хонконг, да се въздържат от безотговорни коментари и да не се намесват по никакъв начин в съдебната система на района и във вътрешните работи на Китай“, посочи още Гуо Дзякун.