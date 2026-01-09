/Поглед.инфо/ На 8 януари временно изпълняващият длъжност президент на Венецуела Делси Родригес благодари на Китай за осъждането на действията на САЩ по принудителното залавяне на президента Николас Мадуро и неговата съпруга и за агресивните действия срещу Венецуела. Родригес написа в социалните мрежи, че се е срещнала с китайския посланик във Венецуела Лан Ху.

През същия ден венецуелският външен министър публикува пост в социалните мрежи, в който потвърди, че Венецуела ще се стреми да задълбочи икономическото и търговското си сътрудничество с Китай. Той заяви, че както е посочено от говорителя на Министерството на търговията на Китай, двустранните отношения между Венецуела и Китай са изградени върху рамката на международното право и съответните закони и разпоредби на двете страни. Венецуелското правителство също изрази искрена благодарност за скорошната подкрепа и солидарност, която Китай оказа на Венецуела.