/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с проф. Боян Дуранкев анализът става още по-остър: ускорението на историята, сривът на институционалните буфери, оформянето на двуполюсен свят САЩ–Китай и тежките последици за Европа. Професорът очертава защо ЕС губи дял и време, къде са реалните му силни отрасли, каква реиндустриализация е възможна и как „меката сила“ на Китай пренарежда правилата. Разговорът завършва с България и левицата – липсата на идеи, лидерство и морален ориентир преди изборите.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=t1PNgL26IN0&pp=0gcJCU8KAYcqIYzv

