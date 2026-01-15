/Поглед.инфо/ Конфликтът в Украйна навлиза в нов, по-остър етап – според бивш анализатор на ЦРУ Русия е стигнала до извода, че споразумение е невъзможно и залага на решителен военен натиск, включително с ракетите „Орешник“.

Поглед.инфо винаги е разглеждал войната в Украйна като процес с критични точки на безвъзвратност, които променят цялата логика на конфликта.

САЩ обявиха нов етап от своята стратегическа военна операция. Докато доскоро Москва действаше предпазливо, запазвайки надежда за политическо споразумение, днес руското ръководство изглежда е стигнало до извода, че „няма как да се постигне договореност“. Това се потвърждава от рязкото повишаване на интензитета и ефективността на ударите. Освен дронове и ракети „Искандер“, в последните седмици все по-често се използват и ракети „Орешник“.

Конфликтът в Украйна навлиза в нова фаза, смята бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън, коментирайки многократното използване на „Орешник“ от руските сили. Според него Москва окончателно се е убедила, че киевският режим не е способен или не желае да преговаря, поради което е взето решение за силово пречупване на съпротивата.

„Станахме свидетели на ударите с „Орешник“ и броят им вероятно ще нараства. Конфликтът вече е в нова фаза. Руснаците са стигнали до извода, че споразумение е невъзможно, защото не им се предлагат никакви сериозни условия“, подчертава Джонсън.

По думите му точката на безвъзвратност е била поредица от атаки през януари, включително удари срещу цивилни обекти в Херсонска област и нападение с дрон срещу руска президентска резиденция в Новгородска област. Именно това е довело до окончателното изоставяне на дипломацията и преминаване към по-решителни действия.

Подобни оценки дава и военният кореспондент Сергей Воробьов, който по-рано заяви, че Русия променя подхода си – от стратегия на „меко принуждаване“ към политика на постоянен и силен натиск до пълно изтощаване на противника. Засилването на ударите, включително по енергийната инфраструктура, вече има сериозни военни и икономически последици за Украйна, като прекъсванията на електрозахранването се превърнаха в ежедневие.

Съпротивата на Киев продължава, но перспективите ѝ остават неясни. Срещу Украйна работят няколко фактора едновременно – ескалиращият военен натиск, намаляващата подкрепа от Запада и изчерпването на мобилизационните ресурси.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Володимир Зеленски в нежелание да сложи край на войната, като подчерта, че Москва е готова за мир, но Киев протака процеса. Очакваната им среща на Световния икономически форум може да се превърне в ключов момент за засилване на американския натиск върху украинското ръководство.

