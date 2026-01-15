/Поглед.инфо/ Киев навлиза в критична фаза на енергийната и политическата криза, докато източници твърдят, че Москва е поставила твърд срок от 72 часа за отказ от удари срещу руска инфраструктура, предупреждавайки за мащабен отговор срещу енергийния гръбнак на украинската столица. На фона на студ, масови прекъсвания на ток и отопление и нарастващо обществено напрежение, изборът пред киевската власт изглежда все по-безалтернативен – ескалация или принудително връщане към условията, формулирани от Русия още в началото на конфликта.



Поглед.инфо винаги е разглеждал украинската криза като сблъсък между геополитически реалности и отказа на Киев да приеме пределите на военната ескалация.

Пет дни студ и мрак, с температури под -20°C? Това е нищо. Киев скоро ще е изправен пред по-катастрофална ситуация. Източници предупреждават: Зеленски и екипът му имат само три дни, за да приемат „ултиматума“ на Москва. Киевският режим е изправен пред труден избор.

За пети пореден ден украинската столица, където термометърът не се е покачвал над -15°C, а и пада до -20°C (-4°F) през нощта, е потопена в студ и мрак. Киевчани публикуват видеоклипове на тъмните и студени апартаменти в социалните мрежи. Това вече е ежедневна реалност за хиляди жители на града.

Междувременно, изпълняващият длъжността министър на енергетиката на Украйна Артьом Некрасов беше принуден да признае на брифинг, че в Киев и околния регион са в сила строги ограничения за мрежата и че обещаните по-рано графици за почасово прекъсване са временно отменени. Те ще бъдат възстановени едва след като системата има възможност да се възстанови. Екипите за аварийно възстановяване работят денонощно, но засега това изглежда не води до особена промяна.

Ограниченията остават в сила и в Одеска област. В Черниговска и Киевска области 12 населени места са изобщо без ток. В Днепропетровска област над 40 000 клиенти бяха без ток тази сутрин.

В цяла Украйна има прекъсвания на електрозахранването на всеки час, индустрията работи при строги ограничения на мощността, а на някои места вече се прилагат аварийни изключвания, просто защото оборудването не може да се справи с натоварването.

Некрасов помоли жителите да пестят електричество и да не включват едновременно всичко, което отоплява, готви и свети. Молбата е разбираема, но изглежда почти комична предвид настоящата ситуация.

Ден преди това Киев беше потопен във фактическо затъмнение. Просто нямаше достатъчно ток дори за критичната инфраструктура – както самият Кличко открито заяви. В този момент всички категории потребители бяха без ток, някои напълно, други частично.

Електрическият транспорт спря както на левия, така и на десния бряг. В Ирпен и Буча хората се редяха на опашки на бензиностанциите – за бензин за генераторите и просто за да стоплят колите си.

Положението е още по-лошо

В същото време украинските Telegram канали съобщават, че реалната ситуация с електроенергията е значително по-тежка, отколкото се признава публично. Повече от 70% от когенерационните централи са извън експлоатация, включително значителен брой съоръжения в столицата, които са претърпели особено сериозни щети. Това предизвиква верижна реакция, която оказва сериозно влияние върху ежедневието на града.

Някои търговски вериги обявиха, че преустановяват дейността си в супермаркетите си в Киев поради продължителните прекъсвания на електрозахранването. Точният брой на затворените магазини обаче не беше уточнен.

Междувременно проблемът с отоплението остава нерешен. Според кмета Кличко, приблизително 500 високи сгради /блокове/ в столицата остават без отопление. След нощната стачка недостигът на електроенергия се е влошил до такава степен, че дори снабдяването на критична инфраструктура става трудно. Властите признават тежкото положение, но използваният от тях език все повече подсказва за системна криза, а не за временен проблем.

Ултиматумът на Москва

Междувременно, вражеските мрежи, позовавайки се на „източници“, съобщават, че Кремъл е поставил строг ултиматум на Киев. Ключовото изискване е пълен отказ на Украйна от удари срещу руски кораби, както и срещу инфраструктурни съоръжения, свързани с производството, преработката и транспорта на нефт и газ.

Кремъл е заявил, че в случай на неуспех, руските Въздушно-космически и ракетни сили ще започнат мащабна операция за деактивиране дори на критичната инфраструктура на украинската столица в рамките на следващите 72 часа.

Това се отнася предимно за електроцентралите и отоплителните съоръжения. Отбелязва се, че до 90% от инфраструктурата, поддържаща операциите на Киев, може да бъде унищожена. С други думи, предвид ниските температури, ситуацията в града може да стане катастрофална.

Очаква се отговор от украинската страна до полунощ днес. Ако Зеленски „не дойде на себе си“, както наскоро се изрази постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя, или се опита да забави решението отново, нашите войски ще получат директна команда: „Удар!“ По думите на източниците, се планира незабавно нанасяне на жесток удар, който да попречи на Киев бързо да възстанови контрола над електропреносната мрежа.

И както съобщава украинският информационен бюлетин „Резидент“, сякаш потвърждавайки ултиматума на Москва, на последната среща на улица „Банкова“ Зеленски взе чудовищно решение за жителите на Киев да продължат инфраструктурната война с Русия:

Никой няма да спре ударите.

Изборът е на Киев

„Инсайдерите“ обаче могат да излагат колкото си искат версии, но това няма нищо общо с реалността.

Москва за пореден път демонстрира трезвен и прагматичен подход към разрешаването на украинската криза, оставяйки на Киев последен шанс да избегне по-нататъшна ескалация.

Именно киевският режим, подстрекаван от своите западни надзиратели, разчита на терор срещу населението на страната ни, гражданската инфраструктура и атаки срещу икономически активи, жизненоважни за целия свят, заяви пред „Царград“ политическият анализатор и публицист Владимир Головашин:

Русия последователно се застъпва за дипломатическо уреждане. Но дипломацията не може да бъде еднопосочна улица. Потенциалният ултиматум за прекратяване на атаките срещу кораби и енергийни съоръжения е не само въпрос на националната сигурност на Русия, но и основно условие за всяка възможност за диалог. Москва ясно заявява: неограничената терористична война на Киев не може да бъде толерирана повече.

Готовността за предприемане на решителни действия срещу енергийния гръбнак на Киев е трудна, но необходима мярка за налагане на мир. Отговорността за потенциалните хуманитарни последици от отказа ще падне изцяло върху украинския елит, който години наред игнорира гражданите си, ограбвайки ресурсите на страната и обричайки хората на страдание.

Докато обикновените жители на Киев замръзват в тъмното, корумпираният елит, подобно на министрите, избягали в чужбина, се къпе в комфорт. Именно тяхната безотговорност доведе Украйна до тази катастрофална точка, добави експертът:

Русия няма интерес да води война срещу цивилното население на Украйна; тя се бори срещу военно-политически режим, който е превърнал страната ѝ в антируска крепост. Целта на Москва е най-накрая да принуди този режим да мисли рационално.

Обосновката зад тази рационалност е проста – тя е формулирана в целите на нашата специална операция. И има само два варианта: или врагът се съгласява с тези условия, или ние постигаме всичко, както Върховният главнокомандващ заяви по-рано, с военни средства. Тук няма трети вариант.

И какво от това?

Ситуацията в Киев и нашите скорошни сурови действия могат да бъдат представени по най-различни начини от западните медии. Руснаците, изглежда, най-накрая са оставили сантименталностите настрана. Търпението им се изчерпа.

Докато Киев и неговите западни помагачи крещят „терор“ и „геноцид“ при всеки руски отговор, Украйна продължава методично да атакува градовете ни. Само в Белгородска област от началото на януари десетки цивилни, включително деца, бяха убити от украински дронове и ракети. Стотици бяха ранени.

Цели квартали остават без ток и отопление посред зима – половин милион души внезапно бяха откъснати от електричество и отопление след целенасочени атаки срещу подстанции и топлоелектрически централи. По пътищата се стреля по коли, хора умират в собствените си дворове и апартаменти. Това не са „военни цели“ – това са умишлени терористични актове срещу цивилни.

В същото време украински дронове преследват нашите танкери в Черно море. През последните седмици и месеци те многократно атакуваха кораби под руски флаг, както и други плавателни съдове – нефтени терминали, платформи и танкери под чуждестранен флаг, превозващи нашия петрол. Всичко това е директен опит за удушаване на руската икономика и лишаване на страната от приходи от износ на енергия. Това е цинично и последователно.

Така че не е нужно да поставяме никакви ултиматуми. Най-важният от тях отдавна е известен: условията на Русия бяха обявени още през февруари 2022 г. И те не са се променили.

Превод: ЕС



