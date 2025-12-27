/Поглед.инфо/ Проф. дфн, д-р ист. Нако Стефанов проследява дългия път на Китай – от индустриален ученик в сянката на СССР и Запада до самостоятелна технологична цивилизация, която днес диктува темпото на глобалните иновации и променя баланса на силите в света.

Текстът анализира стратегическата еволюция на КНР в иновационно-технологичната надпревара: от ранната индустриализация и „Кимерика“, през търговските и технологични войни, до създаването на собствена технологична зона. Специален акцент е поставен върху микрочиповете, изкуствения интелект, роботизацията и формирането на Китай като водещ глобален иноватор и цивилизационен център.

