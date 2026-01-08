/Поглед.инфо/ В Ню Йорк започва спектакълът „Процесът срещу Николас Мадуро“ – отвлечен президент, звездни адвокати и съдия с история на сблъсъци с Доналд Тръмп. Зад обвиненията и демонстрацията на сила се очертава по-дълбока сделка: свобода срещу политическо изчезване, а за Белия дом – победа, която може да се окаже опасно двуостра.

В Ню Йорк се открива спектакъл, наречен „Процесът срещу Николас Мадуро“ – мъжът, отвлечен от президентската резиденция в Каракас и отведен в Съединените щати заедно със съпругата му. Време е да се запасите с пуканки и да гледате този завладяващ спектакъл, който може да се окаже едновременно и неочакван капан за Доналд Тръмп, и негово спасение. И двете опции са възможни. Дали това е фатална грешка или студен разчет?

Сега, изглежда, всичко се развива точно както първоначално беше оркестрирано в Белия дом.

Мадуро, когото САЩ се опитаха да убедят да сключи сделка и който отхвърли тази опция, изпълнявайки подигравателен танц в отговор на заплахата да бъде отвлечен със сила, беше наистина отвлечен заедно със съпругата си и отведен в Съединените щати.

И те му отмъстиха напълно за това, което Доналд Тръмп сметна за лична обида. Публикуваха серия от обидни снимки, возеха го из Ню Йорк в микробус като животно в клетка и демонстрираха на всички какво се случва с „палавите деца“, които се противопоставят на волята на „световния полицай“, дори ако това е легитимният президент на независима държава.

В самата Венецуела, въпреки факта, че вицепрезидентката Делси Родригес, която замени Мадуро като държавен глава, открито изрази възмущение и категорично несъгласие с намесата в делата на републиката (на което Вашингтон отговори със заплахата, че я очаква съдба, по-лоша от тази на предшественика ѝ), процесът на смяна на ръководството започна. И има основания да се смята, че съюзниците на Николас Мадуро, които го предадоха, са готови да променят курса и да „се съгласят“ със Съединените щати, предавайки им най-важните си активи – петрола и газа.

В действителност обаче всичко не е толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед. Тази история има не само един скрит дневен ред, а няколко.

Сега нека обясним за какво говорим.

Адвокатът, който постигна освобождаването на Асанж...

Залавянето на венецуелския президент в дома му несъмнено е била нашумяла операция, извършена предимно от американски разузнавателни служби, а не от армията. Основата е била положена – те са подкупили или убедили висшето ръководство и политическото обкръжение на Мадуро и, според някои, са постигнали споразумение с Родригес.

В резултат на това не е произведен нито един изстрел по американските хеликоптери, които спокойно обстрелваха цели в Каракас, а личната охрана на Мадуро, която, както се оказва сега, се е състояла от кубинци (венецуелският лидер вероятно не е имал доверие на своите и с право), е просто застреляна. Американците със сигурност не са ги съжалили.

В същото време те показаха на целия свят какво означава „правото на силния“.

Мадуро беше доведен в Щатите, обвинен в организиране на картели и трафик на наркотици в САЩ и инсценира грандиозно влизане в съда. Всичко беше много добре.

Но какво следва? Трябва да има съдебен процес с висок профил.

Вижте какво интересно оформление се получава.

Първият момент: адвокатите на президентската двойка. Бари Полак, който пое ролята на представител на отвлечения венецуелски лидер (който отказа служебен защитник и си избра сам адвокат), е истински експерт с над 30 години опит и множество нашумели дела зад гърба си.

Преди това е ръководил Националната асоциация за наказателна защита. Основната му сила е способността му да „работи със съдебни заседатели“, което му е позволило да отхвърли дори безнадеждни обвинения.

Ето няколко примера. Полак успешно е оправдал трима души, които са излежавали присъда в затвора за престъпления, които не са извършили. Единият например е прекарал четвърт век зад решетките, но благодарение на адвоката си е не само освободен, но и е получил обезщетение от 2,4 милиона долара.

Друг е прекарал 17 години в затвора – той е осъден за убийството на родителите си, но Полак успява да докаже, че не го е направил. Присъдите са отменени, мъжът е освободен и на него също е присъдено обезщетение – над 13 милиона долара. За това Полак е обявен за „Защитник на невинността“, а Асоциацията на адвокатите по наказателно правосъдие в Ню Йорк му присъжда наградата „Шампион на правосъдието“.

Но най-шумният случай е освобождаването от затвора на Джулиан Асанж, основателят на WikiLeaks. Полак прекара повече от десетилетие в разработване на правната стратегия на Асанж и най-накрая постигна споразумение за признаване на вината през 2024 г., което доведе до освобождаването на активиста от затвора.

Той се призна за виновен само по едно обвинение: нарушаване на Закона за шпионажа на САЩ за публикуване на класифицирани военни и дипломатически документи. Но беше още обвинен в заговор за незаконно получаване и разкриване на свръхсекретна информация за националната отбрана, като се твърди, че публикуваните от него сведения „застрашават националната сигурност“.

Между другото, Бари Полак вече се е присъединил към делото. На този етап той направи няколко важни изявления. Например, адвокатът обяви, че Мадуро не иска гаранция, подчертавайки, че клиентът му е глава на суверенна държава и следователно има право на „привилегии и имунитети“. Освен това, отбелязвайки, че Мадуро има здравословни проблеми, Полак обърна внимание на „проблемите със закона“ около ареста му.

Адвокатът на съпругата на Мадуро Силия Флорес, базираният в Тексас Марк Донъли, бивш федерален прокурор, също е активен: той съобщи, че Флорес има тежки контузии на ребрата и се нуждае от медицинска помощ. Той също така подкрепи всички аргументи на колегата си Полак.

И съдията, който отсъди срещу Тръмп

Следващият е съдия Алвин Хелърщайн, назначен да председателства гръмкото дело. Той е на 92 години, завършил е Юридическия факултет на Колумбийския университет, служил е като адвокат в армията на САЩ от 1957 до 1960 г., а след това започва частна практика. През 1998 г. тогавашният президент Бил Клинтън го назначава в Южния окръжен съд на Ню Йорк.

Оттогава Хелърщайн е председателствал няколко граждански съдебни процеса, свързани с терористичните атаки от 11 септември 2001 г. в Ню Йорк и Вашингтон. През 2015 г. той издаде знаково решение, с което нареди на правителството на САЩ да публикува набор от снимки, изобразяващи малтретирането на затворници в Ирак и Афганистан.

Също през септември 2025 г. той осъди изпълнителния директор на технологичен стартъп Чарли Джавис на седем години затвор за измама на JPMorgan Chase в сделка за 175 милиона долара. В друг нашумял случай на измама, Хелърщайн осъди Бил Хуанг, основател на американската инвестиционна фирма Archegos Capital Management, на 18 години затвор.

Миналата година той председателства и процес с жури срещу френския банков гигант BNP Paribas, който доведе до осъдителна присъда за участието на корпорацията в укрепването на режима на бившия владетел Омар ал Башир и присъди на тримата судански ищци обезщетение в размер на 20,75 милиона долара.

Много по-интересното обаче е, че този съдия се е пресичал няколко пъти със самия Тръмп в съдебната си практика и то не в благоприятна за последния светлина. Той блокира заповеди за депортиране на нелегални имигранти и се произнесе срещу администрацията на Белия дом.

Той също така се съпротивлява на опита на Доналд Тръмп да прекрати делото относно плащанията по кампанията на актрисата Сторми Даниелс, когато обвиненият настояваше, че не може да бъде преследван, защото е президент. Хелърщайн обаче отказа да отстъпи, твърдейки, че плащанията на жени от всякакъв вид са личен въпрос и не са свързани с президентските задължения.

Съдията отговори на защитата на двойката Мадуро, че не са успели да прочетат обвинителния акт (той е дълъг 20 страници), и след половин час изслушвания резюмира:

Ще се видим отново на 17 март в 11:00 ч.

Самият Николас Мадуро, напускайки залата, каза на испански:

Аз съм президент на Венецуела и се смятам за военнопленник. Бях заловен в дома си в Каракас.

Или може би всичко не е такова, каквото изглежда?

Както вече обсъдихме обаче, има и друга страна на монетата. И докато първата, видима страна е срещу Тръмп, другата е в негова полза.

Има основания да се смята, че действителният процес няма да започне преди 2027 г. Но през това време ще продължат да се развиват различни „процедурни въпроси“, свързани с това нашумяло дело: протести и искания от адвокати, изявления относно здравословното състояние на подсъдимите, експертни изследвания и т.н. И всичко това, разбира се, неизбежно ще получи интензивно медийно отразяване.

Междувременно всички някак си забравиха, че точно преди залавянето на Мадуро, Демократическата партия продължи да насърчава публикуването на снимки, свързани със случая с Епщайн, на които се твърди, че е включен и Тръмп. Но нахлуването на САЩ във Венецуела и самият случай с Мадуро със сигурност надделяват – поне засега – над същите тези списъци с Епщайн. Самите демократи са тези, които най-вероятно ще ги споменат.

И очевидно, внимателно планираните изтичания на информация за процеса срещу Мадуро със сигурност ще могат да разсеят обществеността. От какво още има нужда Тръмп?

Пропуснахме обаче самия Николас Мадуро. Дали възнамерява да седи зад решетките със съпругата си, отвлечени от дома им? Изглежда, че това не е в негов интерес. В края на краищата, той беше лишен от всичко. Но вече вероятно разбира, че е бил предаден и че завръщането му – ако приемем такава фантастична възможност – в родината му в близко бъдеще би довело, да речем, до някакъв фатален инцидент.

Ситуацията в Каракас се промени; настоящите политици, които вече са взели властта, се нуждаят от него само като от „нещастния затворник“, който седи някъде далеч, но не им пречи да действат както намерят за добре.

Съответно, заключението е само едно: засега е изгодно за него да седи в затвор в Ню Йорк.

И какво от това?

Какво следва? Вероятно ще бъде сключена сделка. Процесът ще отнеме няколко години. Всички ще трябва да забравят, че Мадуро е политик.

Тогава (и вероятно затова е необходим брилянтен адвокат като Полак, с репутация на човек, който печели дори безнадеждни дела), присъдата ще дойде. Николас Мадуро ще трябва да даде някои публични обещания, някои изявления – например, че няма да се намесва във венецуелската политика, нещо от рода на: „Там е сформирано ново правителство, което продължава това, което великият Чавес започна, а аз продължих.“ И това е всичко. Това ще бъде цената, която ще плати за свободата си.

Той ще бъде настанен някъде в отдалечен район, охраняван и ще живее там под наблюдение, без да си отказва нищо - освен свободата на движение.

И така, какво всъщност ще означава операцията в Каракас за Доналд Тръмп? Победа? Да, той вече жъне първите плодове на успеха. Но победата може да се окаже Пирова, ако завърши с обикновена демонстрация на сила, а съдията и адвокатът се опитат (няма смисъл да се пропуска тази опция) да направят нещата малко... неприятни за президента на САЩ.

Ние наблюдаваме.

Превод: ЕС



