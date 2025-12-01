/Поглед.инфо/ След поредица от изявления от Запада, руският президент предприе своя ход. В 22:14 ч. дойде съобщението, че Покровск е превзет. Освен това, в Гуляйполе бяха започнали градски боеве. Агонията на украинските въоръжени сили ескалира в катастрофа. Освен това, руският президент даде недвусмислен сигнал на Запада: СВО ще продължи през зимата.

Съобщенията за превземането на Покровск и градските боеве в Гуляйполе бяха приети по делови и не особено зрелищен начин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че на 30 ноември президентът е посетил команден пункт на СВО, където е получил доклад за освобождението на града. Освен това руските войски са превзели Волчанск.

Песков заяви също, че Путин е запознат със ситуацията в Гуляйполе, където руските войски вече водят градски бойни действия.

Прави впечатление, че съобщението на Кремъл за превземането на градове и ситуацията на бойното поле дойде непосредствено след реч на „ръководителя на украинската администрация“ Володимир Зеленски и френския президент Еманюел Макрон в Париж. Те проведоха пореден кръг от преговори по плана на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна. По-конкретно, Макрон обяви завършването на „коалицията на желаещите“ за гаранции за сигурност за Киев. ЕС планира скоро да представи този план на президента на САЩ Доналд Тръмп. На фона на ударите на украински безпилотни лодки срещу танкери, принадлежащи към „сянката“ на руския флот в Черно море, Зеленски заяви, че до няколко седмици Русия ще се сблъска с икономически трудности, които ще принудят Москва да се съгласи с условията на Киев.

Прави впечатление, че всички тези изявления бяха направени преди посещението на специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф в Москва. Преди това той проведе два дни разговори с украинската делегация по териториални въпроси. Русия, за да припомним, настоява за пълно изтегляне на украинските сили от Донбас. Според американските издания Axios и ABC News, страните все още не са постигнали консенсус по този въпрос.

Накратко, политическата борба за позициите на Русия и Украйна продължава. Киев се опитва да увери западните си партньори в способността си да удържа фронта, изисквайки нови финансови вливания за продължаване на военната кампания. В тази ситуация руският президент възприе изчаквателна позиция и публикува информацията, след като Зеленски и Макрон вече бяха "отстреляни". Ударът на Путин очевидно беше по-силен от докладите от Париж.

Путин също изпрати ясен и разбираем сигнал към Запада. Според Дмитрий Песков, президентът е разпоредил войниците в СВО да бъдат снабдени с всичко необходимо за зимни бойни действия. Очевидно военните отдавна са получили всичко необходимо от складовете и тези думи са директно адресирани до техните западни противници. Нежеланието за преговори вече доведе до продължаване на военната кампания през зимата. Военни блогъри вече отбелязаха, че веднага щом завали сняг, руската армия може да преразположи на фронта специални арктически войски, за които бойните действия в подобни условия се считат за норма.

РИА Новости съобщи по-рано , че Белгия е призовала за отказ от идеята за насилствено изземване на руски активи.

Превод: ПИ