/Поглед.инфо/ България от „енергиен гарант“ за региона се превърна в пресъхнал кладенец, който чака чудо – скъп ток, спрян Белене, хаос около „Лукойл“ и пълна зависимост от чужда воля. В първата част на разговора на Георги Стамболиев с председателя на АБВ Румен Петков говорим за саботажа на проекта „Белене“, за ударите срещу бургаската рафинерия, за корумпирания Европейски съюз на фон дер Лайен и Кая Калас, за войната в Украйна, за Палестина и за двойните стандарти на Запада. Как една шепа „елит“ превърна държавата ни в мост от кал, който първият по-силен дъжд ще отнесе?

Описание

В това издание на „Конкретно“ Георгий Стамболиев посреща председателя на АБВ Румен Петков в момент, в който България плаща най-скъпия ток в Европа и живее с усещането за пресъхнал кладенец – източено бъдеще и управници, които винаги сочат някой друг за виновен.

В първата част на разговора Румен Петков говори без заобикалки за трите големи удара по енергийната сигурност на България: спирането на АЕЦ „Белене“ срещу политическа кариера в Брюксел, неадекватната „зелена сделка“, която удря въглищните централи и ядрената енергетика, и хаоса около „Лукойл“, превърнал държавата в играчка на външни интереси.

Гостът сравнява днешната политика с „мост от кал“ – евтино, шумно, рекламно, но рухва при първия дъжд. Оттук разговорът преминава към голямата картина: милитаризацията на Европа, рекордните военни разходи, корупцията в Украйна, оръжията, които отиват в Йемен и Палестина, и стотиците хиляди жертви, за които никой в Брюксел не иска да отговаря. Румен Петков нарича Кая Калас „нравствена отрепка“ и задава въпроса: може ли в този си вид ЕС да бъде нещо различно от заплаха – и за Европа, и за България?

Гледайте първата част, в която поставяме големите въпроси за Белене, „Лукойл“, енергийната война, лицемерието на Еврокомисията и бъдещето на България. Във втората част разговорът продължава с протестите, бюджета и битката за българското образование.

Обобщение

В първата част на интервюто Румен Петков чертае мрачна диагноза за България: от енергиен фактор в региона страната е превърната в зависим протекторат с най-скъпия ток в Европа. Той припомня как спирането на АЕЦ „Белене“ срещу политически бонус в Брюксел, зелената сделка и саботажът срещу „Лукойл“ обезглавяват енергийната ни сигурност и удрят индустрията. Петков говори за корумпираната върхушка на ЕС, за скандалните изявления на Кая Калас, за милитаризацията и двойните стандарти спрямо Украйна и Палестина. Интервюто поставя големия въпрос: ще продължим ли да чакаме „чудо“ за пресъхналата ни държава, или ще си върнем правото на собствена политика и национален интерес?

Хаштагове

#РуменПетков

#АБВ

#ПогледИнфо

#Конкретно

#Белене

#ЕнергийнаКриза

#Лукойл

#ЕС

#Украйна

#Палестина

#България

#НационалнаСигурност