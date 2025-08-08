/Поглед.инфо/ МОСКВА, 8 август — РИА Новости. Индийският премиер Нарендра Моди съобщи, че е провел телефонен разговор с Владимир Путин.

„Проведох много добър и подробен разговор с моя приятел, президента Путин. Благодарих му, че ми разказа за последните събития в Украйна“, написа премиерът в социалната мрежа X.

Моди заяви, че очаква с нетърпение посещението си в страната тази година и потвърди ангажимента си за задълбочаване на стратегическото партньорство между Москва и Ню Делхи.

От своя страна пресслужбата на Кремъл уточни, че Путин е споделил с Моди резултатите от срещата със специалния пратеник на Белия дом Стивън Уиткоф.

Президентът прие пратеника на Доналд Тръмп в Кремъл в сряда, а разговорът продължи повече от три часа. Чрез Уиткоф лидерите обмениха сигнали относно Украйна и обсъдиха перспективите за развитие на стратегическо сътрудничество между Русия и Съединените щати.

Серия телефонни разговори

В петък Путин обсъди въпроса с китайския президент Си Дзинпин. Китайският лидер отбеляза, че Пекин приветства контактите между Русия и Съединените щати. Говорейки за украинската криза, той заяви, че няма прости решения на сложните проблеми и че Китай ще продължи да насърчава мира и преговорите.

Президентът обсъди срещата с Уиткоф и лидерите на Беларус, Казахстан и Узбекистан - Александър Лукашенко, Касим-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзийоев.

Ден преди това той сподели оценката си за тези преговори с колегата си от Южна Африка Сирил Рамафоса.

Среща на Путин и Тръмп

Ден след посещението на Уиткоф, помощникът на президента Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон са се споразумели да проведат среща на върха с политици през следващите дни.

Страните са започнали работа по срещата - следващата седмица е определена като ориентир, но е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката. Мястото е договорено и ще бъде обявено по-късно. Впоследствие самият руски лидер посочи ОАЕ като подходящо място за това.

Специалният пратеник на Белия дом засегна и идеята за тристранна среща между президентите и Володимир Зеленски, но Москва остави това без коментар, обясни Ушаков.