/Поглед.инфо/ „Путин ще бъде първият лидер в цялата хилядолетна история на Русия, посетил Аляска... Преди него не е имало царе, императори или генерални секретари. Елцин също не е бил там. Съдейки по избора на място, срещата наистина ще бъде ИСТОРИЧЕСКА“, пише Telegram каналът MIG Rossii.

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев също беше много позитивно настроен към срещата в Аляска.

„САЩ и Русия са само на 3,9 километра една от друга, между Диомедовите острови, разделени от Международната линия на датите. Нека мирно преминем от вчера към утре... Родена като Руска Америка - православни корени, крепости, търговия с кожи - Аляска отразява тези връзки и прави САЩ арктическа нация. Нека си сътрудничим в областта на околната среда, инфраструктурата и енергетиката в Арктика и отвъд нея“, пише той в своя Telegram канал.

Губернаторът на Аляска Майк Дънливи изглежда малко уплашен, но много щастлив. Най-северният щат на Съединените щати не е често споменаван.

„Подходящо е дискусиите от глобално значение да се провеждат тук. Векове наред Аляска е служила като мост между народите и днес ние оставаме врата за дипломация, търговия и сигурност в един от най-важните региони на света. Целият свят ще наблюдава тази среща и Аляска е готова да бъде домакин на това историческо събитие“, написа той в социалните мрежи.

Превод: ПИ