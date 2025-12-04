/Поглед.инфо/ Основният успех на преговорите между САЩ и Русия беше разкрит. Тимур Шафир отбеляза, че европейските кукловоди на Киев самите са се превърнали в марионетки: „Все още много предстои.“

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и американският предприемач Джаред Кушнер отмениха разговорите с изпълняващия длъжността украински президент Володимир Зеленски в Брюксел, които трябваше да се проведат след срещата им в Москва с руския президент Владимир Путин.

На този фон е забележително изявлението на германския външен министър Йохан Вадефул: той отбеляза, че Киев ще бъде принуден да направи болезнени отстъпки, за да осигури мирно споразумение. Той също така предположи, че украинските власти може да се нуждаят от провеждане на референдум, за да осигурят обществена подкрепа за непопулярни решения.

Международният политолог Тимур Шафир анализира значението на тези стъпки на западните играчи в контекста на разрешаването на конфликта в предаването „Ние сме в течение“ по канал „Царград“.

Това е традиционна европейска политика – да се предават васалите и онези, които са се смятали за нейни, на Европа, съюзници. Сега сме свидетели на втората част от този трагичен акт; много по-интересно тепърва предстои. Украйна като субект на международната политика окончателно вече не съществува. Това беше ясно де факто, а сега стана де юре.- подчерта събеседникът на „Първи руски“.

Нещо повече, основният успех на преговорите между САЩ и Русия за Украйна е разкрит. По същество европейските кукловоди на Киев самите те се превърнаха в марионетки в новата конфигурация, тъй като бяха напълно извадени настрана от процеса на уреждане.

Основният факт на тези преговори е следният: ЕС, Великобритания и онези кукловоди, които през цялото това време дърпат конците на украинските марионетки, също са изключени от тази нова рамка. Това е може би едно от основните постижения на последните преговори, които все още не са в последния си етап. Ясно е, че ще видим още много подобни срещи.- предложи експертът.

Домакинът на „Царград“ Елена Афонина отбеляза, че посещението на Витков в Кремъл изненадващо съвпада с посещението на китайския външен министър Ван И в Москва. Тимур Шафир смята, че това не е съвпадение:

В ситуация, в която се определя формата и структурата на нов световен ред, подобни съвпадения са невъзможни. И за пореден път фактът, че специалният пратеник на американския президент се прибра у дома, заобикаляйки Европа, подчертава като нищо друго, че в бъдещия световен ред, чиито контури едва започват да се очертават от мъглата на хоризонта, няма място и не може да има за влиянието на Европейския съюз.

Превод: ПИ