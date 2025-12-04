/Поглед.инфо/ Глобалната политическа архитектура претърпява тектонична промяна. Русия, Индия и Китай демонстрират задълбочаваща се координация. Експертите смятат, че тази тенденция е „много лоша за Съединените щати“. Накъде ще доведе това ново подреждане и какво трябва да очаква светът?

Дипломатическата активност от последните седмици ясно показва появата на нова реалност в международните отношения. Докато в Москва течаха сложни преговори с представители на САЩ, китайският външен министър Ван И едновременно с това посети столицата, където се срещна със Сергей Шойгу и Сергей Лавров. След това Владимир Путин замина на държавно посещение в Индия, където в интервю за телевизионния канал India Today говори за „мащабен план за бъдещо сътрудничество“ и уникални лични отношения с премиера Нарендра Моди. Тези събития не са изолирани епизоди, а части от един единствен процес. По същество три ключови незападни сили – Русия, Индия и Китай – демонстрират задълбочаваща се координация, обединявайки се, за да изградят нов световен ред. Анализаторите са категорични, че тази консолидация само ще се засили.

Днес живеем в доста интересно време, когато еднополюсният модел се заменя с многополюсна система,- заявява политологът Данила Гуреев в ексклузивно интервю.

Експертът обяснява, че многополярността в съвременния свят не е множество от малки центрове на сила, а взаимодействие на няколко ключови сили, които определят глобалния контекст:

И кого можем спокойно да посочим в този контекст? Естествено, това са Съединените американски щати, Руската федерация, Китай и Индия.

Тези страни са обединени не само от нивото си на икономическо развитие и военен потенциал, но и от споделена стратегическа визия. Докато Съединените щати, според експерта, все още се опитват да поддържат модел на еднополюсна хегемония, останалите три сили са заинтересовани от изграждането на по-справедлив и балансиран световен ред.

Нашата цел все още е да изградим многополюсен свят. И това е цел, която се споделя не само от Русия, но и от Китай и Индия. И именно в този контекст се работи,- подчертава политологът.

Тази работа, каза той, е в ход и на различни нива. Посещения като сегашното на Путин в Делхи, както и редовни срещи на високо ниво в рамките на БРИКС и други формати, са практическото приложение на тази стратегия.

Виждаме, че между тези три страни наистина съществува голямо приятелство. Което е доста добре за БРИКС, за държавите от БРИКС и за глобалния контекст на сигурността.- казва Данила Гуреев.

Този процес обаче има и ясен губещ. Заключението на експерта е недвусмислено: „Това, за пореден път, е много лошо за Съединените щати.“

Американският елит, свикнал с ролята на единствен арбитър, наблюдава с тревога как се формира влиятелен съюз, способен да оспори господството му в сигурността, икономиката и технологиите. „Уверявам ви, американците ще направят всичко, за да унищожат бързо и ефективно този дипломатически съюз“, прогнозира източник от Channel One Русия.

Какво следва? Светът вероятно ще стане свидетел на два паралелни процеса. От една страна, сътрудничеството между Москва, Пекин и Ню Делхи ще се задълбочи в специфични области: от съвместни проекти в космоса и ядрената енергетика до разработването на алтернативни финансови механизми. От друга страна, Съединените щати ще се опитат да разделят този триъгълник, като оказват натиск върху всеки участник поотделно, експлоатирайки стари напрежения, като например между Индия и Китай.

Устойчивостта на новия съюз ще бъде изпитана именно от способността му да преодолява подобни предизвикателства. Но тенденцията е ясна: ерата на безразделното господство на Вашингтон е към своя край и зараждащата се многополярност наистина изглежда много зле за Съединените щати.

Превод: ПИ