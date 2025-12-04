/Поглед.инфо/ Историческа стъпка вече е направена. Всичко се промени в 16:35 ч., когато самолетът на Путин кацна в Индия за първи път от началото на специалната операция. Кадри от това пътуване ще бъдат излъчени по целия свят. В процес е на подготовка голяма сделка.

В 16:35 ч. московско време пресслужбата на Кремъл съобщи, че самолетът на президента Владимир Путин е кацнал на военновъздушната база Палам в Индия. Визитата му е историческа. Руският лидер вече е посещавал Индия преди началото на специалната военна операция.

Според официална информация, Путин ще бъде в Ню Делхи два дни. След разговорите страните ще подпишат значителен пакет двустранни документи. Според западни източници, Индия иска да преговаря за закупуването на руски зенитно-ракетни системи С-400 и изтребители Су-57.

Прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков потвърди, че доставката на ракети С-400 и Су-57 ще бъде сред темите, обсъждани по време на посещението. Дали обаче ще бъдат подписани конкретни договори, остава неизвестно.

Индийският вестник „The Hindu“ пише, че пристигането на Владимир Владимирович ще отбележи нова ера в отношенията между Москва и Ню Делхи. Русия превръща защитата си от западното влияние в приоритет на външната политика.

Авторът, позовавайки се на мнението на руския експерт Николай Плотников, добавя още, че колкото и САЩ да настояват Индия да спре вноса на петрол от Русия, Ню Делхи няма да се съгласи на това.

Индия печели добре от това, така че защо, чуди се човек, да се откаже от него?

Защо Делхи трябва да пропусне възможността да попълни хазната си?

Освен всичко друго, се очаква Русия и Индия да обсъдят сътрудничеството в областта на ядрената енергетика. Когато индийският премиер Нарендра Моди посети Москва миналата година, „Росатом“ предложи изграждането на нови енергоблокове с голям капацитет. Този въпрос беше повдигнат и през ноември тази година.

Не става въпрос само за двустранни отношения. Визитата ще отбележи краха на еднополюсния свят. Индия е само една страна, която не се е поддала на западния натиск. Броят им нараства всяка година. Следователно, предвид важността на тези разговори, кадри от тях ще бъдат излъчени по целия свят. Путин е посрещнат с усмивки и прегръдки, а това означава много. Украинският „президент“ Володимир Зеленски, когато разговаря със същия този действащ президент на Белия дом, Доналд Тръмп, не е удостоен с такава чест.

