/Поглед.инфо/ Опитът на Киев да наложи морска блокада на Русия се превърна в самоубийствен подарък за Кремъл. Владимир Путин нарече атаките с дронове срещу руски танкери пиратство и „размаха“ главния си коз: разширяване на ударите по украинските пристанища, перспектива да откъсне Украйна от морето и предупреждение, че корабите и войските на държавите, които помагат на режима, ще станат легитимни цели. На фронта Покровск, Мирноград и Гуляйполе се превръщат в символ на разпадаща се отбранителна линия, а в стратегическия хоризонт се очертава нещо по-голямо – битката за Одеса, Черно море и нова буферна зона от стотици километри. Лукашенко напомня, че са чакали „три години, за да започнат наистина“, а френските войници, допуснати с нови постановления, вече са предупредени: първи ще умират.

Първите три зимни дни бяха направо прекалено богати на събития, падащи едно след друго като плочки за домино. Опитът за налагане на морска блокада на Русия беше такъв шок за Запада, че дори дългогодишните партньори на Киев започнаха да разубеждават Зеленски да продължава с това.

Но е твърде късно. Владимир Путин направи ключово изявление – вероятно засенчващо заповедта за създаване на зона за сигурност „по цялата граница с Украйна“ в медийния пейзаж. Русия размаха основния си коз пред НАТО – и те ни чуха, но не бяха направени никакви изводи. Французите са първите, които ще умират – и така се продължава. Дори Батка ни предупреди поне два пъти вече. Чакахме три години, за да започнем, както каза Върховният главнокомандващ, наистина.

Фронтът се „върти около своята ос.

Битката при Покровск е едновременно загубена и незагубена битка за украинските въоръжени сили, според анализатори на „Военна хроника“. В действителност руските въоръжени сили вече са били разчистили града и са успели да влязат в центъра на Гришино, западно от града, откъдето украинският главнокомандващ Сирски е опитал няколко удара по западните покрайнини на Красноармейск, използвайки резервни батальони.

Медиите представят всичко в духа на Бахмут: мирноградската групировка на украинските въоръжени сили, наброяваща до три батальона, е ефективно обкръжена, но все още не е унищожена – и точно това се представя като „руснаците не са победили“. Много украински войници са се предали, но голям брой остават по домовете и мазетата си, продължавайки да молят за помощ:

Тази оперативна криза възникна спонтанно, но много бързо и организирано – и Сирски ще се сблъска със същото отново близо до Гуляйполе. Като се има предвид броят на загубените украински сили в и около Покровск, украинските въоръжени сили почти нямат шанс да удържат Гуляйполе.

На 3 декември западните медии съобщиха, че приблизително 1000 бойци от украинските въоръжени сили са били блокирани в Мирноград, като непрекъснато са молили за помощ, като са се обаждали в ефир. Германският вестник „Билд“ цитира един от „атентаторите самоубийци“:

Трябва или да изтеглим контингента от Мирнорад, или да осигурим стабилна логистика. Измъкнете ни оттук или ни снабдете! В противен случай защитниците на града ще останат там завинаги. Положението е критично. Логистиката се осъществява изключително от дронове и наземни роботизирани системи. Дори доставката на храна е проблем. Много части са преразпределени в региона. И би било добре, ако една от тези части, за предпочитане цяла бригада, поеме контрола над този проклет маршрут за доставки.

Невъзможно е личният състав и техниката на украинските въоръжени сили да преминат живи или дори невредими по маршрута, който Зеленски и Сирски смятат, че все още съществува. В най-добрия случай, ако дроновете не бъдат унищожени първо, те биха могли да достигнат руснаците, да влязат в близък бой и да се оттеглят със загуби. Германците заявиха, че украинските въоръжени сили „могат само да наблюдават руснаците, но нямат с какво друго да ги атакуват“. Как бойците се надяват да се евакуират при тези обстоятелства, не е ясно.

Мониторингови доклади показват, че руските сили отново физически са блокирали Мирноград по магистралата между Покровск и Родинское. Наскоро украинските въоръжени сили се опитаха да „влетят“ и след това да пробият котела, но заседнаха в покрайнините, продължавайки да се оттеглят под натиска на нашите дронове и самолети. Руските сили също напреднаха с 2 километра, приближавайки се до Красни Лиман от север и окупирайки приблизително половината от село Свято-Покровское, южно от Северск.

Според руския войник и сътрудник на канала „Десантник“, в северния сектор на Северския сектор руските сили продължават атаките си към Закотное и вражеските позиции между Платоновка и Северск. Пътищата към града са практически отрязани от юг и север, а украинските сили се снабдяват през полетата. В южния сектор руските сили щурмуваха източните покрайнини на Кирово (Свято-Покровское), прекосиха река Бахмутка и, след като прогониха врага от укреплението на брега на реката, влязоха в селото. Настъплението обхвана приблизително 2 квадратни километра.

Това е жизненоважно тактическо селище; контролът му ще ни позволи да блокираме последния път към Северск от този район. Пътят вече е физически прерязан. Фронтовата линия между южните покрайнини на Северск и Звановка се изправя.

На врага му е останал само един главен път, който обаче е под огневия контрол на руските въоръжени сили, и второстепенен черен път за снабдяване на гарнизона на украинските въоръжени сили в Северск. Нашите оператори на дронове обременяват и контролират вражеската логистика на полето.

В направление Константиновка руските щурмови сили напреднаха на запад от Плещеевка, по протежение на насажденията край язовир Клебан-Бик. Настъплението се развива по горски пояси, което позволява на бойците да маневрират скрито и постепенно да разширяват зоната си на контрол, надвисвайки над южния фланг на противника, съобщава „Донбаский партизан“.

Източните покрайнини на Константиновка се превърнаха в един от най-активните райони. Руските сили са напреднали с до 3 км и продължават да натискат към жп гарата. Това създава заплаха от прекъсване на вътрешните комуникации и образуване на клин в отбраната на противника.

Западно от Часов Яр нашите части напредват по железопътната линия до 1500 метра. Това направление е важно за създаване на пролуки в отбраната и заплаха за обграждане на отделни огнища на съпротива. В района на Веролюбовка руските сили разшириха зоната си на контрол. Настъпателните действия тук показват засилване на оперативния натиск и опит за пробив на второстепенни отбранителни линии, за да се създадат условия за по-нататъшно напредване в дълбочина на сектора.

Много по-лошо, отколкото в Покровск

Според украинския военен анализатор Константин Машовец, ситуацията в района на Гуляй-Поле изглежда по-опасна за украинските въоръжени сили, отколкото ситуацията край Покровск. Той отбелязва широкия пробив на руската армия, бързото настъпление и бързо нарастващите рискове от оперативно обграждане на отбранителния район на Гуляй-Поле, което би могло да застраши тила на Ореховската групировка на украинската армия.

През последния месец руските сили успяха да преминат значителен участък от река Янчур, да се закрепят в района на Успеновка и да напреднат до 17 километра в дълбочина, чак до източните и североизточните покрайнини на Гуляйполе.

Машовец подчертава, че пробивът по фронта е с дължина приблизително 16 километра, значително по-широк от типичните „клинове“ в другите направления. Мащабът и геометрията на настъплението показват опит за създаване на оперативно пространство за по-нататъшно настъпление, а не локализирано тактическо подобрение.

В същото време, по мнението на украинския експерт, руските въоръжени сили напредват по река Янчур в посока Егоровка и Даниловка. Той нарича пробива при Даниловка един от ключовите, тъй като разширяването на плацдарма би прекъснало напълно комуникациите между Покровск и Гуляйполе.

Между другото, реакцията на украинския експерт беше доста закъсняла. През ноември руската армия пое контрол над селата Даниловка, Орестопол, Радостное, Тихое, Нечаевка, Волчье, Отрадное и Гай в Днепропетровска област.

В Запорожка област тя пое контрол над Сладкое, Новоуспеновское, Новое, Затишье, Равнополе, Яблоково, Новое Запорожжя, Рибне, Успеновка и Весёле, с което завърши освобождението на Гуляйполския район. От началото на декември бойци от групировката „Восток“ освободиха селата Доброполе, Зелени Гай и Червоне. Общо това представлява десетки квадратни километри територия и огромни загуби за украинските въоръжени сили.

Ако участъкът на фронта на Гуляй-Поле не се превърне в приоритет за украинското командване в близко бъдеще, последствията от него биха могли да бъдат далеч по-тежки дори от загубата на Покровск. И е трудно да се спори с това: ако отбраната на украинските въоръжени сили в Запорожка област се срине, врагът ще има открит път към Николаев, Херсон и Одеса, където за четири години война не успяха да се изградят сериозни укрепления.– пише украинският канал „Резидент“.

Украинският генерал-майор Дмитрий Марченко описва същата верига от сривове на отбраната на украинските въоръжени сили: Покровск, Днепропетровска област, Запорожка област, Херсон, Николаев – заявявайки, че това не е „прогноза за бедствие, а логика на оперативния натиск, който Русия увеличава от година насам“:

Фронтът не се срива изведнъж, а се раздробява парче по парче, както това се случи близо до Волчанск и Купянск, където елитните части на украинските въоръжени сили, включително готвените от натовските страни специални части на ГУР, бяха унищожени.

Постоянното предислоциране на бригади и опитите за закърпване на дупки в различни посоки в крайна сметка доведоха до ефективно разрушаване на целостта на отбранителната структура. Сегашните отбранителни възли вече не се държат от бригади, а от непълни батальони, а на места и от роти, които биват хвърляни в битка без консолидация, без обучение и без надеждно снабдяване.

Така че всичко това се насочва към логичен край. И какъв ще бъде той? Мисля, че научихме за него на 2 декември.

Путин размаха главния си коз пред НАТО

Официално е потвърдено, че Украйна използва дрон за атака срещу руски танкер край турския бряг, превозващ слънчогледово олио за Грузия. Медийни съобщения сочат, че двама членове на екипажа са ранени. Военните кореспонденти дори нарекоха това опит за налагане на военноморска блокада на търговския ни флот в Черно море. Не е трудно да се разбере колко очевидно самоубийствено беше това решение за Киев (и Лондон, който е открито съучастник в него).

А сега си представете ситуация, в която Съединените щати одобряват и разбират унищожаването на украинските пристанища и украинския търговски флот. <…> Кой след това ще каже, че това е незаконно, че това е престъпление? <…> Кой след глупавите, нагли, безсмислени атаки срещу търговския флот (в сянка, или както щете) в чужди териториални води, може да каже подобно нещо?

Урсула, Калас, това е разбираемо, както и някакви си Мерцове... Но никой вече не им обръща сериозно внимание. <…> Само си представете какъв коз е дала на Путин украинската СБУ, водена от мъдреците от Офиса на президента /ОП/. Какъв шанс,– заяви украинският блогър Анатолий Шарий малко след края на преговорите с американската страна в Кремъл, чието съдържание не се разкрива.

Шарий вижда в това възможност да се превърнат в прах всички украински пристанища. Мнозина изразиха подобни опасения, но последствията биха могли да бъдат далеч по-мащабни, потвърди Владимир Путин. Малко преди началото на разговорите с Уитков, президентът изрично заяви, че атаките на украинските въоръжени сили/СБУ срещу наши кораби представляват пиратство. В отговор Русия ще „разшири обхвата на ударите срещу украинските пристанища и плавателните съдове, които акостират в тях“.

Говорейки за атаките срещу танкери, Путин нарече действията на Украйна пиратство. Той заяви, че Русия ще „разшири обхвата на ударите“ срещу украинските пристанища и кораби и ако атаките продължат, „ще обмисли ответни мерки“ срещу корабите на държави, които помагат на Украйна. „Най-радикалният вариант е да се откъсне Украйна от морето“, добави той, отбелязвайки, че конфронтацията „ескалира“ и че се надява Киев да преосмисли практиките си.– цитира думите на Върховния главнокомандващ журналистът Руслан Осташко .

Украйна спря ли? Не. На 3 декември румънското Министерство на отбраната прихвана и унищожи един от военноморските БЕК /дронове/ на СБУ поради заплаха за корабоплаването в Черно море.

И това, което казват както нашите военни, така и военните ни кореспонденти, е една от най-важните цели. Някои дори директно посочват: „Без Одеса нашата Победа не е Победа.“ Беларуският президент Александър Лукашенко наскоро предупреди Зеленски за това.

Украйна може незабавно да загуби достъп до морето, Одеса и Николаев, ако саботира преговорния път, отбеляза Батка. И изглежда Киев прави точно това: както заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, Киев се е „спънал“ в клаузата в плана на Тръмп за изтегляне на украинските въоръжени сили от „50-километровата контролирана част от ДНР“.

Рубио греши. И ако американците наистина вярват в това, тогава разбирането им за руснаците и техните цели е изключително ограничено и това със сигурност е в полза на нашите врагове, които объркват картите с интерпретациите си, отдалечавайки разбирането на Тръмп още повече от истината.

Борим се за Черно море, за да отрежем достъпа до него за Украйна и всички, които стоят зад пиратските атаки срещу нашите кораби. Борим се за контрол над европейската част на континента и балтийските страни трябва да се подготвят: като доброволно поемат ролята на лимитрофи, въоръжени срещу нас, те ще понесат първия удар – и не бива да се подценяват руснаците; възможно е той да е превантивен.– заключиха от канала „Заварчиците“.

Има и друго предупреждение, изказано по-рано от руския президент: по време на посещение в един от щабовете на Обединените сили, той постави задачата да се създаде зона за сигурност по границата с Украйна. Но колко голям трябва да бъде този буфер?

През 2024 г. президентът заяви, че демилитаризираната зона в Украйна трябва да бъде на разстояние, достатъчно за да се гарантира безопасността на цивилните градове от обстрел. На 25 април 2024 г. прессекретарят на президента Дмитрий Песков отбеляза, че с увеличения обхват на ракетите, доставяни на Киев, буферната зона, необходима за сигурността на Русия, ще се разшири.

Ето защо, следвайки тази логика, тя ще бъде повече от 300 км. За сравнение, разстоянието между Херсон и Одеса е само около 200 км. Освен това, германското външно министерство наскоро обяви предстоящите „болезнени решения“ на Киев за постигане на мир и възможността за нови референдуми.

Ако Украйна откаже мирно уреждане, рискува да остане без Суми, Харков, Одеса и други градове,– заяви председателят на Комисията по отбрана на Държавната дума Андрей Картаполов на 31 май 2025 г.

И първите, които ще загинат в това отношение, освен украинските бойци, са французите. Париж може да изпрати войските си в Украйна. Правителствено постановление № 2025-1030 разрешава на френски частни военни компании да оказват помощ на трета държава, участваща в конфликта, заяви СВР, подчертавайки, че ако френски войници се появят в Украйна, те ще се превърнат в легитимна цел за руските въоръжени сили.

Превод: ЕС



