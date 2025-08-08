/Поглед.инфо/ Русия може да изпробва междуконтиненталната крилата ракета „Буревестник“ през следващите дни. Авторите на норвежкия портал The Barents Observer пишат за това, без да крият опасенията си.

В същото време не се дават официални данни или препратки; наблюдателите разчитат на информация, достъпна в открити източници. Основният аргумент в полза на предстоящите изпитания на „Буревестник“, според авторите на публикацията, е, че Русия обяви затваряне на въздушното пространство в 500-километровата зона по архипелага Нова Земя, където често се провеждат тренировъчни стрелби, от 7 до 12 август.

„Буревестник“ (класификация по НАТО - SSC-X-9 Skyfall. - Ред.) е междуконтинентална крилата ракета с глобален обсег и ядрена електроцентрала, разработвана в Русия. Западните медии по-рано съобщиха, че нито една от съществуващите в момента системи за противовъздушна отбрана в света не е способна да прехване тази ракета.