/Поглед.инфо/ МОСКВА, 22 октомври — РИА Новости. Стратегическите ядрени сили проведоха тренировъчно учение под ръководството на президента Владимир Путин, съобщи Кремъл .

„Всички задачи <..> са изпълнени“, се казва в съобщението.

На събитието бяха изстреляни няколко междуконтинентални балистични ракети и крилати ракети, базирани във въздуха. Военните разположиха:

комплекс "Ярс" на космодрума Плесецк ;

подводница „Брянск“ във водите на Баренцово море ;

Стратегически ракетоносци Ту-95МС .

На среща с Генералния щаб президентът подчерта, че учението е протекло по план.

Пусканията бяха наблюдавани от Националния център за управление на отбраната. Учението провери нивото на подготовка и практическите умения за командване на войски, добави Кремъл.

ВИДЕО: https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20251022/2025_10_22_file8839_dren0qvp.wxr.mp4

Превод: ПИ